Аргентина — Нидерланды: 50/50

Одна из двух совершенно равных пар четвертьфиналистов. Голландцы в 1/8 финала сыграли пока самый свой лучший матч в Катаре. Команда Луи ван Гала в игре против США выиграла с ощутимой разницей в счёте и классе. Остаётся добавить чуть-чуть — и ей воспоют оды. Но вот с «чуть-чуть» как раз могут возникнуть трудности.

Открытие этого чемпионата, форвард Коди Гакпо, уже взят на карандаш менеджеров «Реала» и «Манчестер Юнайтед». Но до статуса лидера команды, готового переворачивать матчи в цейтноте, голландец пока ещё не дорос. В обороне у Нидерландов есть такой лидер — Вирджил ван Дейк, но его одного в обороне недостаточно.

Ещё одна голландская находка — кипер Андрис Нопперт, но лишь его спасений тоже будет мало. В середине поля Классен и де Йонг успешно разрушали атаки Эквадора, Катара и США. Но натиск аргентинцев будет куда сильнее. Слишком много этих «но» для безусловного выхода в полуфинал.

В составе Аргентины, напротив, что ни имя, то мастер с большой буквы. Тем удивительнее поиски тренера Лионеля Скалони, заблудившегося в трёх соснах. Вроде бы нащупав оптимальную формулу победы в матче с Польшей, аргентинцы в 1/8 финала с Австралией опять наступили на грабли «мессизависимости». Четвертьфинал должен вновь напомнить «альбиселесте», что на планете, где живёт Лионель Месси, есть и другие обитатели. Чемпионаты мира сегодня — это турнир команд, а не отдельных звёзд. Эта футбольная истина объясняет, почему в этой паре мы отдаём каждой из команд равные шансы.

Бразилия — Хорватия: 60/40

«В матче 1/8 финала с Бразилией футболисты Южной Кореи, проигрывая 0−4, сумели во втором тайме навязать борьбу „пентакампионам“». Всем, кто верит в такое, наш совет — бросайте такие навязчивые идеи. «Пентакампионы» пока идут по сетке турнира, как в песне группы «Машины времени», — по жизни смеясь и даже танцуя.

Суперкомпьютер Opta, высчитывающий шансы команд на победу в ЧМ-2022, ставит Бразилию на первое место (22,1%). Ведомые поправившимся Неймаром, «селесао» не только произвели в Катаре несколько красивых голов, но и продемонстрировали умение защищать свои ворота. К слабостям бразильцев, при сильном напряжении зрения, можно отнести тот факт, что «пентакампионы» пока не проходили тест на спасение матча в режиме аврала.

Может ли сборная Хорватии устроить такое испытание бразильцам — зависит от состояния самих «клетчатых». В предыдущем матче с японцами Златко Младич убрал с поля Луку Модрича в момент, когда будущее хорватов было туманно. Специалисты и болельщики гадают — то ли вечный двигатель сборной настолько упахался и устал, то ли тренер был настолько уверен в победе, что пошёл на такой весьма опасный тактический маневр.

Пока помимо «золотого треугольника» Брозович — Модрич — Ковачич у хорватов мало новых имён и открытий. Доминика Ливаковича нельзя назвать одним из лучших вратарей на этом турнире. Однако его звёздный час случился в 1/8 финала, где кипер сначала воспользовался слабым ударом японского игрока, а затем уже дважды разгадал направления мяча. После такого успеха хорватский «Доминатор» наверняка на кураже, а для команды это одна из составляющих успешной игры и даёт высокие шансы даже против бразильцев. Может, ещё какой-то джокер появится.

Англия — Франция: 50/50

В следующем году история футбола отметит вековое противостояние этих сборных. Столетняя футбольная «война» делает англо-французскую дуэль самой предвкушаемой из всех матчей четвертьфинала на ЧМ. Разница стилей и характеров в таком глубоком бэкграунде полностью уравновешивает шансы каждой из команд в этой паре.

Тренер англичан Гарет Саутгейт свой застёгнутый на все пуговицы стиль в Катаре наконец-то воплотил в чемпионский футбол или, во всяком случае, в тот футбол, который ждут от команды с эмблемой «Трёх львов» все, кто мечтает видеть Англию чемпионом мира. В наиболее показательном матче с Сенегалом со старта вышел Хендерсон, а Биллингем и Кейн получили больше пространства для конструкции английских атак — и полетели забивать.

Но, как говорится, Саутгейт дал ход новой схеме, Саутгейт может дать и обратный ход. Статус матча, который обрастает футбольным и историческим антуражем, может заставить английского наставника свернуть игру в кокон осторожности. И тогда нас ждёт «дежа вю» важных игр Англии, где победа у них ускользала из рук, удерживаемая синица не превращалась в журавля, а попытка усесться на два стула (результат и качество) оборачивался падением на пятую точку.

Французы, как и бразильцы, свой поход по защите чемпионства пока никакими сложностями не отягощали. Напавший было на «трёхцветных» травматизм игроков основы (Бензема, Канте, Камара, Кимпембе etc), не оставил Дешаму выбора и даже сыграл в пользу французов. Отбросив гадания, как «запрячь» в одну командную упряжку многих звёздных игроков, наставник французов остановил свой выбор в нападении на дуэте Мбаппе — Жиру и совершенно не прогадал. Слабость французов — в их футбольном мушкетерстве: команда Дешама очень любит играть сама, увлекается этим процессом и даёт играть сопернику. «Коварный Альбион» может и наказать.

Португалия — Марокко: 55/45

Если в предыдущей стадии Португалия не выглядела для многих футбольной Terra incognita, то в четвертьфинале заставляет прогнозистов недоуменно чесать затылок. Что ещё такое выдумает наставник «европейских бразильцев» Фернанду Сантуш, какими будут состав и тактика португальцев в четвертьфинале, предсказать невозможно.

Придуманный Сантушем ход с Кришитану Роналду на скамейке против Швейцарии не только обновил схему португальцев, он окрылил ее, добавил красок. Да так, что даже 39-летний Пепе стал забивать. Не говоря уже о тех, кому это делать положено по амплуа (Рамуш, Леау), и тех, кто готовил голевое пиршество (Фелиш, Силва, Фернандеш). Остракизм Роналду — это и огромный психологический трюк, который снимает с команды накапливаемую токсичность, связанную с хейтом вокруг персоны звёздного португальца на ЧМ.

Марокканцы уже после выхода из группы могли бы стряхнуть с себя груз ответственности. Но уже добравшись впервые до четвертьфинала на мировых чемпионатах, «атласские львы» тем более могут играть в своё удовольствие и добиться новой победы. Для этого давно подобраны весьма профессиональные кадры. Хакими и Унахи совмещают в себе разрушительные умения с приличным первым пасом. Софьян Амрабат может выигрывать эти мячи у португальских полузащитников. Неизвестный для массового потребителя футбола вратарь Буну, блеснувший в серии пенальти с Испанией, давно знаком в этой части Пиренейского полуострова. В составе испанской «Севильи» в прошлом году он получил Кубок Заморы, пропустив меньше всего мячей в среднем за игру. Только вот нападение пока не продемонстрировало навыков умело распоряжаться мячом. Поэтому марокканцам в этой паре мы отдаём чуть меньше шансов.