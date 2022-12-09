Прокурор Ташкентской области Шавкатжон Рахимов просил Администрацию президента Узбекистана не отключать от газоснабжения кирпичный завод «Алмалык кирпич», незаконно подключённый к сети. Об этом 9 декабря на совещании республиканского штаба по обеспечению населения и отраслей экономики энергоресурсами заявил глава АП Сардор Умурзаков, передаёт УзА.

В ходе собрания отмечалось, что из-за низкого давления в газовых трубах газ почти 62 тысяч семей в 462 махаллях страны не получают газ.

На заседании были отмечены случаи незаконного использования газа.

«Например, кирпичный завод в Алмалыке незаконно подключился к газовой сети, отключив онлайн-модем счётчиков газа, установив показатель на ноль. Самое интересное, что когда это было обнаружено, прокурор области просил работников Администрации президента не отключать завод от сети. Есть ли у прокурора интерес в таком незаконном подключении?» — цитирует Сардора Умурзакова УзА.

Кирпичный завод в Алмалыке. Фото: Минэнерго.

Руководитель Администрации президента сообщил, что у владельцев завода также есть завод в Ангрене. По его словам, собственник, узнав, что в Алмалык приехала комиссия во главе с вице-премьером, министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым, «тут же закрыл завод в Ангрене». В случае выявления нарушений закона на заводе в Ангрене будет возбуждено отдельное дело, сказал он.

«Мы узнаем, кто стоит за такими. Неважно, кто это — хоким, прокурор или налоговик, если он вступил в сговор с предпринимателем, он будет привлечён к ответственности. Кроме того, как минимум будет рассмотрен вопрос о невнимательности руководителей региона», — подчеркнул он.

Накануне Министерство энергетики сообщило, что специальный штаб во главе с министром в ночь на 9 декабря в ходе рейда установил факт «незаконного использования газа кирпичным заводом ООО «Алмалык кирпич».

По данным Минэнерго, газоснабжающая организация отключила завод от газовой сети 29 ноября, но предприятие «осуществило самовольное подключение к газоснабжению»,

«Объём незаконно использованного предприятием природного газа составил 118 тысяч кубометров. Данное количество природного газа соответствует одному суточному потреблению около 5000 домохозяйств в осенне-зимний период», — говорится в сообщении. Документы по делу переданы в Алмалыкскую городскую прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Днём «Газета.uz» получила сообщение от читателя, который опроверг хищение газа заводом. По его словам, природный газ был использован на договорной основе через комплекс учёта расхода. Редакция запросила дополнительные данные по этому факту.