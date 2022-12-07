Депутат Наманганского городского кенгаша народных депутатов Музаффар Жамолитдинов считает, что в социальных сетях на проблемы с газом и электричеством жалуются те, кого не лишали свободы. Об этом он написал у себя на странице в Facebook, а после критики общественности удалил публикацию.

«Попробуйте разузнать личность тех, кто в соцсетях жалуется на отсутствие газа и света, — ни один из них не отсидел в [тюрьме]. То есть те, кто побывал в заключении и вышел на свободу, настолько ценят свободу и мир, что проблема газа и света становится неважной», — отметил он.

По его словам, человек, побывавший в тюремном заключении, «не говорит о проблеме не из-за страха, а из-за того, что понимает ценность мира и спокойствия».

«То есть мир и спокойствие, свобода — это бесценное благо. Если сидеть при свечах, то лучше сидеть дома, чем в камере ОВД. Если сидеть в холоде, лучше сидеть рядом с детьми, чем в камере национальной безопасности (СГБ — ред.). Пусть ты и стоишь в очереди на метан, не стой в очереди на санитарную часть тюрьмы Уйчи», — написал депутат.

Музаффар Жамолитдинов добавил, что камеры в тюрьме Уйчинского района «тёплые и светлые». «Там никогда не отключат свет, в камеры не поступает холод, поскольку они не открыты, а закрыты», — заявил он.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Расул Кушербаев в ответ на это заявил, что «угрожать гражданам тюрьмой, чтобы они не говорили о проблемах энергоснабжения, ценили мир, нетипично для демократического общества».

«К сожалению, такие заявления озвучиваются со стороны избранных народом представителей народа (если они были избраны), что не вписывается ни в какие рамки. Это на самом деле наша самая большая трагедия, что люди с таким мировоззрением и низким уровнем образования, которые не защищают интересы избирателей, получают статус депутатов», — написал он.

Позже Музаффар Жамолитдинов попытался объяснить, что его первоначальной целью не было запугивание или угроза людям арестом, а призыв ценить мир и спокойствие.

«Я также хотел бы объяснить, почему в этом посте я сосредоточился на ситуации в тюрьмах. 6 лет назад меня обвинили по одному делу и держали в заключении 10 месяцев в качестве меры пресечения. Тогда я понял, что семейное спокойствие и мир превыше всего. Проблемы с электричеством и газом казались мне лёгкими, потому что беспокойство, которое я пережил в течение 10 месяцев, было настолько сильным, что было сложно восстановиться», — пояснил он.

По его словам, посмотрев в соцсетях разные ролики, связанные с коммунальными проблемами, он сделал пост с мыслью о том, что «есть люди, у которых ещё более серьёзные заботы».

«Приношу свои извинения гражданам, воспринявшим мой пост как угрозу, и прошу правильно его воспринять», — отметил он.