Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 декабря подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твёрдо вставших на путь исправления». Документ принят в связи с 30-летием принятия Конституции страны.

Указом помилованы 402 человека, отбывающих срок наказания, которые по неведению совершили преступление, но уже чистосердечно раскаялись в содеянном и твёрдо встали на путь исправления, говорится в комментарии на сайте пресс-службы президента.

Из числа помилованных 128 освобождаются от наказания полностью, 201 освобождается от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 15 человек наказание заменяется более мягким.

Из учреждений по исполнению наказания освобождаются 223 человека, а 121 человек снимается с учёта органов пробации. Кроме того, сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы, назначенного в отношении 58 человек.

Среди помилованных — 17 граждан иностранных государств, 26 мужчин старше 60 лет, 63 женщины и 19 человек, обвинённых за участие в деятельности запрещённых организаций.

Указом ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие помилованным в возвращении к семье и близким, социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.

Ранее сообщалось, что это самое большое число помилованных в истории Узбекистана за один раз.