Испания 0−0 Марокко (0−3 по пенальти)

Сюжетные ожидания матча между испанцами и марокканцами были реализованы с одной лишь целью, чтобы эти ожидания оправдать. Обе команды, подготовившись друг к другу основательным образом, читали задумки друг друга ещё на стадии замыслов и тут же находили противодействие.

Марокканцы реже ходили в атаку, но быстрее стремились дойти до ворот соперника. Испанцы же, словно переодевшись в форму «Манчестер Сити», старались насытить середину поля передачами, чтобы в какой-то критический момент прорвать защитные ряды «атласских львов». Но в необычайно интенсивном сражении за срединный плацдарм марокканское трио Унахи — Амарбат — Амалла выглядело несколько успешнее: «красная фурия» не нанесла ни одного удара в створ в первом тайме.

По принципу «пуля дырочку найдёт» матч в первой 45-минутке был лёгок, быстр, красив, но почти лишён остроты, за исключением пары моментов. Вроде тех, что был у Гави, пробившего в перекладину, а Агер, напротив, послал мяч выше других ворот. Наличие офсайда никак не отменяет того факта, что футболисты не попали в створ из убойных позиций.





Во втором тайме внутренний накал игры перевесил внешние эффекты. Соперники почти полтора часа испытывали на прочность оборону и ноги друг друга, прежде чем перейти в дополнительное время. Две сверхлимитные замены у марокканцев, разрешённые регламентом ЧМ в экстра-таймах — это уже не тактическая хитрость тренера Валида Реграги, а тяжкая необходимость. Бесхитростность форвардов (прорыв Хеддиры), возведённая в банальное невезение (попадание Сарабиа в штангу) — только для того, чтобы довести игру до серии одиннадцатиметровых.

В исполнении пенальти футболисты обеих сборных непостижимым образом решили повторить исход вчерашней игры Хорватия — Япония. С той лишь разницей, что в этот раз опыт и умения не помогли команде Луиса Энрике. Фраза испанского тренера «мои игроки пробили более 1000 пенальти на тренировках» в эти минуты расходится мемом по соцсетям и СМИ.

Да, так бывает. После бесцветного поражения в 1/8 финала на ЧМ-2018 у испанцев появилась обновлённая перспективная команда, новый тренер, а результат — и ныне там. Впору менять знаменитую поговорку на новый лад: «в футбол играют одиннадцать человек, а в плей-офф проигрывают испанцы». Ожидаемого пиренейского дерби в Катаре не будет: пропустившая только раз с игры сборная Марокко в четвертьфинале ждёт победителя пары Португалия — Швейцария.

Статистика матча

Марокко: Буну, Хакими, Агер (Эль-Ямик, 84), Саисс, Мазрауи (Хеддира, 82), Унахи (Банун, 120+1), Амрабат, Амалла (Сабири, 82), Зиеш, Эн-Несири (Аттият, 82), Буфаль (Эззалзули, 66).

Испания: Симон, Льоренте, Родри, Лапорт, Альба (Бальде, 98), Гави (Мората, 63), Бускетс, Педри, Торрес (Уильямс, 75, Сарабия, 118), Асенсио (Солер, 63), Ольмо (Фати, 98).

Предупреждения: Саисс, Лапорт.