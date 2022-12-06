Мирабадский районный суд Ташкента приговорил троих к пяти годам и одному месяцу заключения за кражу электропроводов на участках железнодорожной линии «Тукимачи — Ангрен», сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана.

Житель города Алмалыка К. Ж. (1995 года рождения), ранее судимый за кражу, житель Ургенча С. С. (1999) и житель Туракурганского района Наманганской области М. Ф. (1996) были задержаны в мае в тот момент, когда грузили в автомобиль Damas 140 м проводов, подводящих электроэнергию к грузовым и пассажирским поездам на бетонных опорах. Провода были обрезаны между ж/д станциями «Акча» и «Аблык» в Ташкентской области.

По данным ведомства, подозреваемые ранее обрезали и продали 87,5 м электропроводов между станциями «Кучлук» и «Тойтепа» и ещё 100 м — между станциями «Ахангаран» и «Акча».

К. Ж., С. С. и М. Ф. были признаны виновными по пункту «а» части 3 статьи 169 (кража, совершённая повторно или опасным рецидивистом) Уголовного кодекса Узбекистана.