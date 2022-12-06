Компания «Узбекнефтегаз» опровергла сообщения о дефиците бензина марки Аи-80 и повышении цен на своих автозаправочных станциях.

В последние дни во всех регионах Узбекистана из-за резкого понижения температуры наблюдаются очереди на автозаправках, а также вырос спрос на бензин Аи-80 на фоне ограничения работы газовых заправок.

Для предупреждения дефицита и стабилизации цен через биржевые торги бензин продаётся в малых лотах и поставляется на заправки через нефтебазы с помощью недавно построенной эстакады для слива Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

В ноябре на биржу с предприятием «Промышленная энергетическая группа» (Saneg) на продажу выставлялось 3300 тонн бензина Аи-80 в сутки. С учётом возросшей потребности сегодня выставляется до 4540 тонн, говорится в сообщении.

Розничная цена автобензина Аи-80 на АЗС UNG Petro остаётся на уровне 6800 сумов за литр. По прежним ценам реализуется и бензин других марок: Аи-92 — 9500 сумов и Аи-95 — 10500 сумов, заявили в компании.

Для предотвращения дефицита «Узбекнефтегаз» создал резерв из 35,7 тысячи тонн бензина и достаточного объёма сырья. На Бухарском НПЗ планируется переработать 142,2 тысячи тонн сырья и произвести 83,7 тысячи тонн автобензина.

По данным Министерства энергетики, частные предприниматели также завозят импортный бензин — с начала года ежемесячно импортируется в среднем 10 тысяч тонн бензина.

Жалобы по поводу искусственного завышения цен на бензин можно оставить круглосуточно по телефону 71−200−01−24 («Узбекнефтегаз»).