Хорватия — Япония — 1−1 (3−1 по пенальти)

Матч Япония — Хорватия казался одним из самых непредсказуемых в 1/8 финала. Таким он и оказался: и японцы, и хорваты посчитали дальнейшее продвижение по турнирной сетке вполне реальной задачей, и весь вопрос состоял только в том как правильно подготовится к игре. Правильно подготовиться, в понедельник на стадионе «Эль-Джануб» означало не только настроиться на борьбу, но и на жребий судьбы, который в футболе называется серией пенальти.





Даже продавцы мороженым у стадионов, опрашиваемые телеканалами для сюжетов на тему «вокруг ЧМ-2022», знают точно: если Хорватия выходит в плей-офф, то она обязательно доиграется до экстра-таймов. Матч, впрочем, стартовал зажигательно, и задумываться о превратностях игровой судьбы команды Златко Далича не приходилось совсем.

Сборная Японии методические расшатывал оборону хорватов и за две минуты до окончания тайма усилиями Маэды преуспели с углового. Однако во время 15-минутного отдыха команды словно затеяли хорошо знакомый японцам косплей. Под напором волны болельщиков, традиционно одетых во все «шашечно-клеточное», вперёд пошли уже хорваты и довольно быстро сравняли счёт — Першич мощно пробил в правый угол ворот японца Гонды. В оставшиеся более часа общего игрового времени футболисты безрезультатно пытались уйти от ничьей в основное время.





Серия одиннадцатиметровых — как лакмусовая бумажка. Огромная ответственность вкупе с отсутствием опыта дают гремучую смесь, из-за которой Япония не показала всего, что умеет. А хорваты вспомнили, что они приехали в Катар в статусе вице-чемпионов. Противостояние этих истин подарило нам такую развязку: хорватам не просто улыбнулась удача, судьба была не только в ногах, но и в голове. Как игра не в шашечную, а шахматную клеточку в чистом, незамутнённом долгой игрой футбольном разуме сборной Хорватии, которая теперь готовится к игре с победителем пары Бразилия — Южная Корея.

Японцы же удивили всех и вся на этом чемпионате, причём сенсации дарили и со знаком «плюс» (выигрыш у Германии и Испании), и со знаком «минус» (проигрыш Коста-Рике). Следуя такой очерёдности, в понедельник команду Хадзимы Мориясу ждал минусовый день. Но, календарь отрицал такую последовательность — 5 декабря поклонники японской культуры отмечали День ниндзя. Японцы в первом тайме предъявили сполна тезисы своего футбольного кодекса Бусидо: дисциплинированная оборона во главе с опытным Есидой, мобильная средняя линия (Ито, Нагатомо, Эндо (в вдавленные в свою штрафную хорваты в первом тайме), и быстрая, разящая, как японские мячи, атака (Маэда, Камада).





Легко проиграть Хорватии — значит было оправдать скучные прогнозы специалистов и никого не удивить. Уступив ей в тяжёлой борьбе, можно не только порадовать своих болельщиков, но и заявить серьёзные претензии на будущие большие успехи. Сломить противника для молодой сборной Японии было в этот вечер нереально. Но ведь не зря знаменитый немецкий футболист Лотар Маттеус, наблюдавший за матчем с трибуны, внимательно записывал видео себе на телефон, когда японцы забивали свой первый гол. Наверняка, этот материал станет не просто скоротечным хитом просмотров в интернете. У японцев в футболе серьёзное будущее.

Голы: Перишич (55) — Маэда (43).

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Баришич, Модрич (Влашич, 99), Брозович, Ковачич (Майер, 99) , Крамарич (Пашалич, 68), Петкович (Будимир, 62, Оршич, 106), Перишич (Ливайя, 106).

Япония: Гонда, Томиясу, Ёсида, Танигучи, Ито, Нагатомо (Асано, 64), Доан (Минамино, 87), Эндо, Морита (Танака , 106), Камада (Сакаи, 75), Маэда (Митома, 64)

Предупреждения: Ковачич, Борна.