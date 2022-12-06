Директор информационно-ресурсного центра Национального университета Узбекистана Ирина Кислицына, ранее осуждённая за пропажу ценных рукописей, вышла на свободу, сообщила пресс-служба столичных судов.

Напомним, 10 октября Мирзо-Улугбекский суд по уголовным делам Ташкента приговорил Кислицыну к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы с лишением права занимать руководящие и материально ответственные должности сроком на 2 года. Суд признал её виновной в исчезновении 57 рукописей, 12 литографий и 9 исторических документов, датируемых XII—XIX вв. , а ущерб был оценён в 2,6 млрд сумов.

Подсудимая заявила, что её вина в ходе следствия не была доказана и все обвинения безосновательны. Дочь обвиняемой Светлана Нишанбаева в обращении президенту сообщила, что следователи проигнорировали представленные документы, доказательства и аргументы, при обыске не велась фото- или видеосъёмка, копия ордера на обыск предъявлена не была.

Судебная коллегия Ташгорсуда 6 декабря рассмотрела доводы, изложенные в апелляции, и установила, что факт хищения книг не подтвердился. При этом суд оценил исчезновение предметов как «ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей» и изменил решение суда первой инстанции. Действия Кислицыной переквалифицированы с пункта «а» части 3 статьи 167 Уголовного кодекса (хищение путём присвоения или растраты в особо крупно размере) на часть 1 статьи 207 (должностная халатность).

Наказание по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 227 УК (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков,. совершённые в отношении паспорта или идентификационной ID-карты, военного билета или иного важного личного документа либо в отношении документов, штампов, печатей, бланков особой важности; повлёкшие тяжкие последствия) осталось без изменений.

В результате суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком 6 месяцев и 23 дня с лишением права занимать руководящие и материально ответственные должности сроком на 2 года.

Кроме того, решением суда исключена часть решения, которая предусматривала взыскание материального ущерба в размере 2,64 млрд сумов в пользу Национального университета Узбекистана.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ирины Кислициной была отменена, и она была освобождена в зале суда.