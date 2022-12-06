Бразилия — Южная Корея — 4−1

Начался чемпионат, идёт уже стадия плей-офф, а бразильцы до сих пор никого не «порвали». А на днях ещё дублирующим составом проиграли Камеруну в третьем матче группового турнира. Всё вроде идёт по плану, но чемпионской игры команда Тите пока не показывала. Такие мысли не покидали многих болельщиков «пентакампионов» перед матчем с Южной Кореей.

Всё с бразильцами нормально. Ведомые поправившимся Неймаром, «селесао» сделали ещё одно страшное дело — за полчаса разнесли в пух и прах соперника уже в первом тайме. Первый прорыв обороны Южной Кореи случился уже на 7-й минуте, когда Рафинья с правого фланга словно скальпелем разрезал свой передачей штрафную соперника, где Винисиус на изящной паузе обманул всю защиту и вратаря. После этого Неймар, Ришарлисон и Пакета довели счёт до разряда «несоответствующий» статусу плей-офф.

Дальнейший пересказ сюжета игры не имеет смысла. Его неоднократно наблюдал весь мир, когда очередной футбольный андердог бился с гигантом и ничего не мог ему противопоставить. Обычный болельщик после первых 45 минут мог бы уже отравляться спать, вызывая зависть автора этих строк, которому нужно было дождаться окончания предсказуемого матча и заполнить обзор необходимым количеством строчек, задаваясь вопросом — о чём же собственно написать ещё.

Несколькими вопросами. Должны ли бразильцы обыгрывать более слабых соперников с двузначным счётом? Почему в таких матчах не ввести правило бокса «досрочная победа за явным преимуществом»? Возможно, у претендентов на чемпионский титул есть свой кодекс поведения в таких случаях? Следующий матч четвертьфинала с Хорватией даст ответы в новой интерпретации.

Второй вчерашний тайм ответил на эти вопросы, совершенно не меняя сути игры. Для сборной Южной Кореи, проскользнувшей в игольное ушко плей-офф, первый же матч в этой стадии турнира больно закрыл двери в мир сюрпризов. Противостояние команды португальца Паулу Бенту стало развёрнутой цитатой вайнеровского Жеглова из «Эры милосердия»: «Твой номер шестнадцатый, понял?» Отставка «европейского бразильца» сразу после поражения не даёт исчерпывающего ответа.

Во-первых, в самой формулировке вопроса нет ничего уничижительного — всё-таки быть Южной Корее, когда-то прорвавшейся в элиту мирового футбола на домашнем ЧМ-2022, сегодня в числе 16 лучших участников ЧМ-2022 вовсе не зазорно. Во-вторых, настоящих бразильцев во вчерашний вечер было практически не остановить.

Практически же ровная статистика по итогам мачта (количество ударов в створ: 9−6, владение мячом: 54/46) свидетельствует не только о том, что цифры часто обманчивы. Мощный выстрел Сын Хон Пэка не только позволил размочить счёт, но и открыл новый отсчёт: впереди у Южной Кореи ещё четыре года, чтобы попытаться вернуться к результатам 20-летней давности.

Голы: Винисиус (7), Неймар (13), Ришарлисон (29), Пакета (36) — Сын Хон Пэк (76).

Бразилия: Алиссон (Вевертон, 80), Милитао (Алвес, 63), Маркиньос , Т. Силва, Данило (Мартинелли, 72), Пакета, Каземиро, Рафинья, Неймар (Родриго, 80), Винисиус (Бремер, 72), Ришарлисон

Южная Корея: Сон Кю Ким, Мун Хван Ким, Мин Чжэ Ким, Ён Гвон Ким, Чжин Су Ким (Хон Чхоль, 46), У Ён Чон (Джун Хо Сон, 46), Ин Бом Хван (Сын Хо Пэк, 65), Чхэ Сон Ли (Кан Ин Ли, 74), Сон Хын Мин, Хи Чан Хван, Гуэ Сон Чо (Уи Чжо Хван, 80)

Предупреждение: У Ён Чон.