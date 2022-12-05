В ряде регионов Узбекистана 6−8 декабря объявлена лавинная опасность в связи с осадками и понижением температуры воздуха, предупредил Узгидромет.

Районы, где объявлена лавинная опасность:

  • Ташкентская область: в Ахангаранском, Бостанлыкском районах и в урочище Чимган-Чаткальской горной системы;
  • Кашкадарьинская область: в Китабском, Шахрисабзком, Камашинском и Дехканабадском районах;
  • Сурхандарьинская область: в Кумкурганском, Сариасийском, Узунском и Байсунском районах;
  • Джизакская область: в Зааминском районе;
  • Наманганская область: в Папском районе;
  • Ферганская область: в Сохском и Ферганском районах.

Граждан, проживающих в горной местности, отдыхающих и водителей просят принимать меры предосторожности.