В ряде регионов Узбекистана 6−8 декабря объявлена лавинная опасность в связи с осадками и понижением температуры воздуха, предупредил Узгидромет.
Районы, где объявлена лавинная опасность:
- Ташкентская область: в Ахангаранском, Бостанлыкском районах и в урочище Чимган-Чаткальской горной системы;
- Кашкадарьинская область: в Китабском, Шахрисабзком, Камашинском и Дехканабадском районах;
- Сурхандарьинская область: в Кумкурганском, Сариасийском, Узунском и Байсунском районах;
- Джизакская область: в Зааминском районе;
- Наманганская область: в Папском районе;
- Ферганская область: в Сохском и Ферганском районах.
Граждан, проживающих в горной местности, отдыхающих и водителей просят принимать меры предосторожности.