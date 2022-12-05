Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 1−2 декабря принял участие во встрече совета глав внешнеполитических ведомств стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В своём выступлении он заострил внимание на том, что в Центральной Азии темпы изменения климата в два раза превышают среднемировой показатель.

«Предлагаем ОБСЕ принять активное участие в действиях по смягчению последствий экологической катастрофы Аральского моря и реализации востребованных социально-экономических проектов и программ в регионе Приаралья», — сказал министр. Он пригласил партнёров на первый форум высокого уровня по Приаралью в Нукусе в следующем году.

Владимир Норов также отметил, что имеется возможность для взаимодействия между ОБСЕ и Европейским союзом в осуществлении проектной деятельности в Центральной Азии.

Министр иностранных дел Узбекистана также напомнил, что перспективы устойчивого развития и безопасности неразрывно связаны с обеспечением мира в соседнем Афганистане.

«Считаем крайне важным не допустить изоляции Афганистана. По нашему убеждению, приоритетными задачами международного сообщества должны стать предотвращение гуманитарной катастрофы, восстановление экономики и интеграция Афганистана в региональные торгово-экономические связи, осуществление в этой стране значимых инфраструктурных и социальных проектов», — подчеркнул Владимир Норов.

Он напомнил о проекте создания железнодорожного коридора «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», который, как ожидается, откроет возможности для усиления взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией и вовлечёт Афганистана в экономическое взаимодействие.

«Считаем, что реализация инициативы Президента Узбекистана о создании под эгидой ООН международной переговорной группы позволит создать крайне необходимую площадку для выработки и согласования с афганскими властями алгоритма поэтапного выполнения ими установленных мировым сообществом обязательств», — добавил Владимир Норов.

Глава внешнеполитического ведомства пригласил партнёров по ОБСЕ воспользоваться Международным транспортно-логистическим хабом в Термезе для оказания гуманитарной помощи афганскому народу и призвал поддержать создание в Термезе Образовательного кластера по подготовке специалистов для афганской экономики.

«Сегодня ОБСЕ переживает трудные времена, наблюдается снижение уровня доверия между государствами-участниками, участились конфликтные ситуации», — сказал Владимир Норов.

«В этих условиях диалог, свободный от геополитического соперничества и идеологических противоречий, а также совместный поиск решения всех сложных проблем, с которыми сталкиваются государства-участники, чрезвычайно востребованы и должны оставаться краеугольным камнем повестки дня ОБСЕ», — выразил мнение глава МИД Узбекистана.

В этой связи, добавил он, выдвинутая президентом Узбекистана «Самаркандская инициатива солидарности во имя общей безопасности и процветания» призвана объединить усилия государств и народов мира для смягчения противоречий и разногласий путём наращивания культурно-цивилизационного, межнационального, межрелигиозного взаимодействия.

«Призываем наших партнёров поддержать данную инициативу», — заключил Владимир Норов.