В минувшее воскресенье, 4 декабря, трое граждан приехали в Ходжикент в Бостанлыкский район Ташкентской области для экскурсии по горам. Однако, преодолев высоту в 1700 м над уровнем моря, один путешественников резко почувствовал себя плохо, сообщила пресс-служба МЧС.

Будучи не в состоянии спуститься вниз самостоятельно, туристы обратились за помощью в Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области.





Спасатели оперативно прибыли на указанную локацию, отмечается в сообщении. Вначале они оказали первую медицинскую помощь пострадавшему, а после спустили путешественников на землю. Никому из них госпитализация не потребовалась.