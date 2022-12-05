В понедельник по Узбекистану временами пройдёт снег, в предгорьях и в горах местами будет сильный. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям будет наблюдаться малооблачная и сухая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха днём −3…+2 градуса, по северу — −4…−9.

Во вторник неустойчивый характер погоды сохранится лишь в восточных районах страны. По Узбекистану без осадков, лишь по областям Ферганской долины, а также в предгорных и горных районах ночью и в первой половине дня пройдёт снег.

Температура воздуха будет в пределах ночью −5…−10 градусов, днём −3…+2 градуса, по северным районам республики ночью −13…−15, местами до -2, днём −4…−9 градусов.

В дальнейшем до конца рабочей недели по Узбекистану ожидается преобладание погоды без осадков, лишь по юго-восточным районам страны, преимущественно в предгорных и горных районах 7−8 декабря местами пройдёт небольшой снег.

Температура воздуха составит ночью −3…−8, местами до -10 градусов, днём −3…+2 градуса, по северным районам страны ночью −8…−13, местами до −15…−20, днём −2…−7.

По Узбекистану местами ожидается туман, на дорогах гололедица.

Узгидромет рекомендовал одеваться теплее и соблюдать меры предосторожности на дорогах.