Новым послом Японии в Узбекистане стал Такаши Хатори. 5 декабря он вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Владимиру Норову, сообщает пресс-служба МИДа.

Министр поздравил дипломата со вступлением в должность и пожелал успехов в профессиональной деятельности.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития узбекско-японских отношений, график предстоящих совместных мероприятий, в том числе Диалога «Центральная Азия + Япония», а также отдельные международные и региональные вопросы.

Предыдущим послом Японии в Ташкенте был Ёшинори Фуджияма, работавший в стране с лета 2019 года.