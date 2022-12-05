Церемония открытия Центра мониторинга геоинформационных систем (ГИС) и экологии состоялась 5 декабря, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Центр создан в структуре НИИ окружающей среды и природоохранных технологий при поддержке Субрегионального офиса ООН для Центральной Азии UNEP и Института географии Российской академии наук, отметили в Госкомэкологии.





Этот центр будет использоваться для проведения научно-практических исследований в области экологии и охраны окружающей среды.

Используя возможности центра, можно будет следить за уровнем зелёного покрова в Узбекистане и саженцами, высаженными в рамках национального проекта «Яшил макон».

По результатам научных исследований руководство Госкомэкологии будет вырабатывать решения проблем в сфере. Кроме того, с использованием анализа данных центра будут реализовываться новые проекты.