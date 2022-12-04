Франция — Польша — 3−1

Накануне матча французов и поляков едва ли нашёлся бы человек, подвергший сомнению удачный для «трёхцветных» исход, несмотря на то, что поляки демонстрировали свою боевитость в соцсетях и в прессе. Верные своей главной традиции, игроки сборной Польши в дебюте встали у своих ворот всей командой, отрядив на поиски случайного счастья одинокого Левандовски. Французы, тем временем, усилиями Мбаппе, Дембеле и Жиру пытались пробить брешь в воротах поляка Шенсны.

Согласно лекалам футбольных наук, первый гол французов при такой игре мог состояться не позднее первых двадцати минут игры. Теоретиков даже не смог напугать опасный удар Левандовски в этот отрезок времени. Но дальнейшее развитие событий показало, что сборная Польши к плей-офф была живее самой себя, чем в групповом турнире. Команда Чеслава Михневича вспомнила, что кроме своих ворот существуют ещё и те, которые обороняет Уго Льорис.

На 38-й минуте в течение нескольких секунд по ним били трижды кряду, но для Берешински и Зелински французский кипер оказался шире расстояния между штангами, а Варан героически подставил лоб под пушечный удар Шимански.

Футбол, конечно, игра эпизодов, каждый из которых может оказаться решающим. Забили бы поляки в первом тайме, ошибся бы Льорис хоть однажды на пять минут раньше, чем забил Жиру — сюжет игры, возможно, был бы иным. А так — полякам за проявление некоторой активности в качестве утешительного приза достался пенальти, исполненный Левандовски со второй попытки. Вполне себе утешение — учитывая, как скучно играла сборная Польша в Катаре, имея такой респектабельный состав.

Фото: fifa.com.

Но футбол ещё и инновации. Сегодня это была сумма инноваций Жиру, Гризмана и Мбаппе, сочетающих пленительную красоту с эффективностью в игре. Первый, наконец-то, на 44-й минуте перестал транжирить передачи товарищей по команде и возглавил список бомбардиров французской сборной (52 мяча). Второй — задаёт ритм атак, безошибочно контролирует мяч, берёт нужные паузы.

Мбаппе же, видимо, после этой игры в третий раз на ЧМ будет признан игроком матча. Сначала Дембеле, а потом Тюрам своими радиоуправляемыми пасами нашли нападающего ПСЖ для его двух волшебных ударов, обводящих Щенсны. Форвард вновь опустошит казну спортивных чиновников: за отказ Мбаппе от рекламы Budweiser после вручения приза лучшему игроку, уже дважды была оштрафована футбольная федерации Франции.

Но там, видимо, уже заняты другими подсчётами, связанными с выходом «трёхцветных» в четвертьфинал, где они сыграют с победителем пары Англия — Сенегал.

Голы: Жиру (44), Мбаппе (74,90) — Левандовски (90+5, с пенальти).

Франция: Льорис, Кунде, (Дисаси, 90+2), Варан, Упамекано, Т.Эрнандес, Тчуамени (Фофана, 66), Рабьо, Дембеле (Коман, 76), Гризманн, Мбаппе, Жиру (Тюрам, 76)

Польша: Щенсны, Кэш, Глик, Кивёр, (Гросицки, 87), Берешиньски, Крыховяк (Залевски, 71), Каминьски (Белик, 71), Зелиньски, Шиманьски (Милик, 64), Франковски (Беднарек, 87), Левандовски.

Предупреждения: Тчуамени — Глик, Берешиньски.