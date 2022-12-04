Аргентина — Австралия — 2−1

Первые движения по сетке плей-офф аргентинцы, записные фавориты ЧМ, сделали крайне неубедительно — выдали ужасающего качества игру, которая, несмотря ни на что, смогла принести им выход в четвертьфинал.

Поражение Австралии, вопреки предстартовым раскладам, не выглядело предсказуемым. Статистка матча (владение мячом — 61:39, удары — 14:5, попадание в створ — 5:1), говорит о весомом перевесе «альбиселесты» и, в целом, не обманет.

Другое дело, что перевес этот явил себя только после получаса игра, на которой Аргентина забила. Сделал это тот, кто и должен тащить на своём горбу всю команду, — Лионель Месси. Навесив со штрафного, он же первым и подобрал отбитый австралийским кипером Райаном мяч и не дал ему второго шанса спасти ворота. Далее, однако, резкого преображения аргентинцев не случилось.

В замедленном, словно в рапиде, матче Аргентина усиленно пыталась подержать мяч и как можно более удачно им распорядиться, однако куда эффективнее это получалось у соперников. В некоторые моменты игры владение австралийцев доходило до 70%. Команда Лионеля Скалони плела кружева, но это было плетение какой-нибудь соломенной корзинки, а не вдохновение мастеров высокого футбольного искусства.

Нет, мастеров было в составе полно, но куда более мастеровитые голландцы в четвертьфинале должны вновь напомнить Аргентине о главном свойстве чемпионата мира в Катаре: это турнир команд, а не отдельных звезд.

Фото: fifa.com.

Второй гол аргентинцев оставляет надежду, что на планете Мессии есть и другие обитатели: Де Пауль запрессинговал австралийского вратаря, зачем-то решившего продемонстрировать дриблинг в штрафной, Альварес подхватил мяч и отправил его в сетку пустых ворот.

Однако ошибка вратаря аргентинцев Эмилиано Мартинеса, приведшая к автоголу, — это ошибка совершенно изнервничавшегося человека. В последние двадцать минут матча создалось впечатление, что кипер «альбисилесте» умышленно тянет время — и это важный штрих осмысления игры Австралии на этом мундиале.

Фото: fifa.com.

«Соккероуз» были самой незамысловатой, самой бесхитростной, самой прямолинейной командой в Катаре, но, как и её более симпатичные предшественниц, не устаёт удивлять. пас Аарона Муя, удар Мэттью Леки, кроссы Крейга Гудвина. Грэм Арнольд — наверняка уже самый лучший тренер ЧМ-2022 по соотношению уровня игроков и результата.

Чемпионат мира уже не выиграешь, но дома всех их ждут как героев.

Голы: Месси (35), Альварес (57) — Э. Фернандес (77, автогол)

Аргентина: Э. Мартинес, Молина (Паласиос, 80), Ромеро, Отаменди, Акунья (Тальяфико, 72), Де Пауль, Э. Фернандес, Макаллистер (Монтьель, 80), Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес, 71), Гомес (Лисандол Мартинес, 50)

Австралия: Райан, Дегенек (Макларен, 72), Суттар, Роулз, Бехич, Леки (Куол, 72), Баккус (Гудвин, 58), Муй, Макгри (Хрустич, 58), Ирвайн, Дюк (Карачич, 72)

Предупреждения: Дегенек, Ирвайн.