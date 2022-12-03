Нидерланды — США: 70/30

После чемпионата в Катаре главный тренер Нидерландов Луи ван Гал покинет сборную — об этом было известно задолго до турнира. Но не для того 71-летний корифей тренерского рака боролся с раком, чтобы вылететь в 1/8 финала. Подобная самоотдача уже прибавляет к шансам почти половину успеха. Остальные 20% дадут сами футболисты, среди которых уже успел собой очаровать специалистов и публику Коди Гакпо, который вряд ли задержится в голландском «Эйндховене».

А остальные из старта уже давно перебрались в топ-чемпионаты Европы. В команде США из ярких звёзд только Маккени, Пулишич и Веа-младший — на троих как раз и выходят те самые 30%.

Аргентина — Австралия: 80/20

Команда двух Лионелей — футболиста Месси и тренера Скалони в заключительном матче в группе с Польшей перестали играть в айболитовского Тяни-Толкая и вновь обрели не только баланс, но и осмысленность действий. Месси теперь не борется с самим собой, от обязанностей продвижения мяча его освободил Энцо Фернандес, а страхуют Альварес и Макаллистер. На аргентинцев по-прежнему психологически давит необходимость высокого результата на ЧМ. Этим и может воспользоваться Австралия, которая и так прыгнула выше головы кенгуру, выйдя в плей-офф.

Япония — Хорватия: 40/60

Практически равные шансы с уклоном на хорватский опыт делают эту пару в 1/8 финала почти самой непредсказуемой. Даже если вынести странный матч «самураев» и испанцев за скобки, то в активе у сборной Японии — победа на Германией, где два разящих удара один за другим могут быть описаны в терминологии каратэ — «кимэ», что означает «концентрация силы».

Как бороться с турнирными выскочками Хорватия показала в матче с Канадой. Модрич и Ко хоть и слывут в футбольном мире «пенсионерами», но создаётся впечатление, что групповой этап они прошли даже не в полсилы. А в сочетании с опытом это все-таки преимущество.

Англия — Сенегал: 70/30

В этой паре сошлись самая рациональная команда Европы и пытающаяся ей подражать «реплика» из Африки. Голевое веселье парней Гарета Саутгейта на групповой стадии ЧМ не должно настраивать английских болельщиков на его продолжение в плей-офф. Сборная «трёх львов» застегнётся сразу, как только добьётся преимущества, и дальше будет «душить» соперника классом своих игроков — на все 70% своего преимущества в этой паре.

Сенегал тоже хочет быть прагматичным, старается играть в контроль. Но у истоков такой «европейскости» все-таки африканский темперамент, да и сменщики травмированного Садио Мане (Сарр, Дьенг) были хороши с Катаром и Эквадором, а вот с ударом от Нидерландов не сдюжили.

Франция — Польша: 90/10

Оконфузившись в последнем групповом матче с Тунисом, команда Дидье Дешама получила своевременную оплеуху. Такой сеанс переоценки своего потенциала заставит основу французов во главе с Килианом Мбаппе выйти на матч с поляками с твёрдой головой и ясностью мысли. Первое очень важно — список лазарета «трёхцветных», к их счастью, не обновлялся, вновь поднимая шансы Франции до триумфаторских высот.

Сборная Польши конкурирует с Австралией в категории «самая случайная команда в плей-офф»: может всякое случиться, даже разохотиться Левандовски. Но такая охота всегда пуще неволи той оборонной схемы, по которой играют поляки.

Испания — Марокко: 60/40

Турнирная ситуация в группе позволяла испанцам выбирать себе соперника: притоптав идеалы, fair play и проиграв японцам, «красная фурия» нарвалась на Марокко. Далее хейтеры Испании подхватили тему «не на того нарвались». Марокко — действительно одно из открытий ЧМ на групповом этапе. Играет по самым современным лекалам — любит взвинчивать темп, поиграть в контроль мяча и контратаковать. Так были биты и бельгийцы, и канадцы.

Подвох заключается в том, что испанцам такая команда — по их футбольному нутру, с которым можно затеять перестрелку, возможно, довести ее до серии пенальти и… переиграть. Потому что сумма качеств или количества «патронов» в обойме всего перечисленного у команды Луиса Энрике существенно выше.

Бразилия — Южная Корея: 70/30

В бразильской сборной перед 1/8 финала так же, как и у французов, решили дать отдохнуть основным игрокам. «Пентакампионы», как и «трёхцветные», проиграли и опять-таки готовы доказывать своей торсиде, что игры в группе — это был только завтрак для будущих чемпионов.

Возвращение Неймара в строй к играм на вылет пока откладывается, поэтому мы не стали поднимать шансы бразильцев до 80-процентной отметки. Южная Корея неожиданно вытащила себя за волосы из группы. Сделал это практически в одиночку Сон Хын Мин с немотивированной Португалией. С Бразилией на одном фарте и игроке «Тоттенхэм Хотспур» в четвертьфинал уже не влезешь: 30% — достойный шанс остановиться на первой стадии плей-офф.

Португалия — Швейцария: 50/50

Единственная пара, где, по нашему мнению, шансы у каждой из команд равны. Большая звёздность португальцев уравновешивается более эффективным оборонительным взаимодействием швейцарцев. Обе сборные на групповой стадии изначально были записаны в скучные команды, они же устроили у себя в матчах голевое многообразие. Швейцарцам в игре с Сербами «помогло» отсутствие простывшего кипера Яна Зоммера, который, надеемся, поправится к 1/8 финала. А вот если Португалии не будут помогать судьи с «левыми» пенальти, то нас ждёт игра в лотерею.