Нидерланды 3−1 США

Американцы начали матч 1/8 финала на ЧМ-2022 без всяких комплексов и поначалу выглядели в созидательных действиях чуть убедительнее. Первая десятиминутка в исполнении сборной США заставила заимствовать лексику от их коллег-баскетболистов: отвоевав середину поля, они начали выигрывать подбор.

Именно в такой манере и возник первый опасный момент у голландских ворот: Адамс, подобрав мяч черпачком, навесил за спины защитников, Пулишич на грани офсайда вырвался на оперативный простор, где проиграл Нопперту в ближнем бою.

Но ближе к середине первого тайма Нидерланды, кажется, одним только усилием воли отодвинули игру от своих ворот и заставили мяч метаться у тех, что оборонял Мэтт Тренер. Идеальная по геометрии комбинация, прочерченная голландским трио Классен — Думфрис — Депай, позволила форварду «оранжевых» превратить первый же для голландцев в матче удар уже по воротам в гол. Пред свистком на перерыв голландцы забили практически гол-близнец: на этот раз ударом, прорезающим воздух и американскую защиту, отличился Блинд.





У США в этот день не оказалось ни футболистов аналогичного уровня, ни способности остановить футбол Нидерландов каким-то планом «Б». Игра команды Грегга Берхалтера жила исключительно двигательной активностью без малейших признаков подкрепить ее какой-нибудь неординарной мыслью. Заменённый к перерыву главным мотор и мозг команды Уэстон Маккенни лишь подтверждал тупиковость этих поисков.

Американцы в такой ситуации могли рассчитывать на расхлябанность, которая в избытке обнаружилась у команды ван Гала в середине второго тайма, или на курьёзный момент. Такой случился за 15 минут до конца основного времени, когда после навеса в штрафную мяч нашёл пятку Райта и спланировал над безупречно отстоявшим Ноппертом. Назревавшую было интригу спустя пять минут прибил Думфрис — увлечённые думами о втором голе, американские защитники совершенно забыли в своей штрафной одинокого голландца, которому никто не помешал восстановить разницу в счете.

Нидерланды делали что хотели и как хотели: выиграли с ощутимой разницей в счёте и классе. Нельзя сказать, что сборная США выглядела обречённой, даже по такой игре он могли рассчитывать на большее. Просто «оранжевые» с присущей им виртуозностью продемонстрировали разницу между «мочь» и «делать». Команда ван Гала ждёт в четвертьфинале победителя пары Аргентина — Австралия.

Статистика матча

Голы: Депай (10), Блинд (45+1), Думфрис (81) — Райт (76).

Нидерланды: Нопперт, Тимбер, Ван Дейк, Аке (Вегхорст, 90+3), Думфрис, Блинд, Де Рон (Бергвейн, 46), Де Йонг, Классен, (Копмейнерс, 46), Гакпо (Де Лигт, 90+3), Депай (Симонс, 83).

США: Тёрнер, Дест (Йедлин, 75), Циммерман, Рим, Робинсон (Моррис, 90+2), Муса, Адамс, Маккенни (Ааронсон, 67), Веа (Райт, 67), Феррейра (Рейна, 46), Пулишич.

Предупреждения: Де Йонг, Копмейнерс.