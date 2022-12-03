Уругвай 2−0 Гана

Вот уже 12 лет вся Гана помнит четвертьфинал ЧМ-2010, когда на 120-й минуте уругваец Луис Суарес выбивает мяч рукой из пустых ворот, Гьян не забивает с точки, а в серии пенальти «чёрные звезды» пропустили соперника в полуфинал

Ганцы, имея в Катаре турнирный гандикап, конечно, не понеслись сломя голову мстить постаревшему Суаресу и его обновлённой сборной. Но от пенальти, как от мести в этом матче было не уйти.

Для ремейка помимо футболистов и судьи сначала понадобились ещё и высокие технологии. На 20-й минуте в комнате VAR увидели, что распластавшийся уругвайский кипер Рочет все-таки зацепил руками Кудуса в штрафной. По старой, двенадцатилетней традиции подошедший к мячу один из братьев Айю Андре внешне выглядел спокойным. Однако ударил настолько бесхитростно и слабо, что комментарии в соцсетях и в эфире трансляций вновь сотряслись от слов «судьба», «провидение» и далее с большим градусом обсцентизма.

Фото: Selección Uruguaya / Twitter

После столь знакомого поворота событий матч разделился на три части — последовавшее оживление в первом тайме Уругвая, лёгкий штиль во втором — и богатая событиями концовка. Команда Диего Алонсо Лопеса, не забив в двух матчах ни одного мяча, решила «подъехать» к ЧМ только к заключительному туру. В фамилии Арраскаеты, оформившего за полчаса дубль, явственно слушался рычащий звук уругвайской атаки. Однако в дальнейшем ожидаемое голевое пиршество сменилось банальным боданием на подступах к штрафной.

В перерыве ганский тренер Отто Аддо убрал с поля обоих Айю — то ли из мистических, то ли из тактических соображений. Сборная Ганы стала играть активнее, но главное блюдо — месть, как того требует известный трюизм, было подано, словно холодный ушат воды на преждевременно ликующего соперника. В параллельном матче Южная Корея не только вышла вперёд в матче с Португалией, но и опередила «небесно-голубых» в итоговой таблице за счёт большего количества забитых мячей. Уругвайцы занервничали, а ганцы, вступив в заочный мезальянс с корейцами, решили больше не пропускать — ни мячей, ни сборную Уругвая в плей-офф. С сегодняшнего дня в футбольный обиход с подачи Ганы можно вводить выражение «Пиррова месть».

Статистика матча

Голы: Арраскаета (26, 32).

Незабитый пенальти: А. Айю (20).

Уругвай: Рочет, Коатес Нион, Варела, Хименес, Оливера, Арраскаета (Гомес, 80), Бентанкур (Весино, 34) , Вальверде, Пельистри (Де ля Крус, 66), Нуньес (Каноббио,80), Суарес (Кавани, 66).

Гана: Ати-Зиги, Баба, Амарти, Салису, Сейду, Абдул Самед (Киере, 72), Парти, Кудус (Фатаву, 90+8), А. Айю (Букаи, 46), Д. Айю (Сулемана, 46), Иньяки Уильямс (Семеньо, 72).

Южная Корея 2−1 Португалия

Португальцам в отличие от их пиренейских соседей испанцев в заключительном групповом туре не нужно было ухищряться с поиском будущего соперника в плей-офф. С первого места команду Карлуша Кейруша могла подвинуть только сборная Ганы в случае победы над Уругваем.

События первого тайма в обоих матчах никак не располагали к активным действиям Роналу и Ко. Тем более, что португальцы забили уже в дебюте: Пепе со своей половины поля бросил в прорыв по правому флангу Дало, тот прострелил во вратарскую, а Орта технично переправил мяч в дальний угол ворот одного из Кимов в составе корейцев.

В оставшееся время «европейские бразильцы» уподобились отдыхающим на португальских курортах, расслабленно наблюдающих за игрой в мяч своих соперников.

Отбившись от не слишком назойливых португальских атак, Южная Корея показала, что и сама не прочь заскочить в чужой огород, то есть штрафную площадь Диогу Кошты. Несколько робких попыток, навес-другой, Ли Кан Ин сделал скидку, Ин Бом Хван из глубины сделал длинный заброс — это лёгкая закуска. Мун Хван Ким пробил головой после навеса Сон Хын Мина — Кошта в падении отразил мяч, а Ким Чжин Су забил из офсайда — это уже основное меню. В предыдущем матче с Ганой корейцы подали рекордное для сборных на ЧМ число подач и навесов в штрафную — аж 18!

Если Уругваю в третьем туре наконец-то нашлось, кому забить, то у Южной Кореи сегодня «нашёлся» Сон Хын Мин. Его звёздный статус в сборной был помножен на игровую активность. Корейцы, которые вышли на игру без своего португальца — тренера Паулу Бенту, удалённого в матче с Ганой, смогли переломить игру. Но все-таки она плавно текла к ничейному исходу.

Фото: FIFA World Cup / Twitter

Однако когда аргентинский арбитр Факундо Тельо уже отсчитал добавленное к матчу время, Сон Хын Мин протащил мяч через полполя и сделал проникающий пас в штрафную, Хи Чан набежал и послал мяч мимо Кошты. И тогда судейскому свистку было найдено ещё одно применение — он зафиксировал победу и выход в 1/8 финала Южной Кореи, где ее будет ждать досрочный победитель группы G — Бразилия. А португальцам достанется соперник строчкой ниже «пентакомпионов».

Статистика матча

Голы: Ён Гвон Ким (27), Хи Чан Хван (90+1) — Орта (5).

Южная Корея: Ким Сон Кю, Мун Хван Ким, Кен Вон Квон, Ён Гвон Ким, (Уи Чжо Хван, 81), Ким Чжин Су, Ин Бом Хван, У Ён Чон, Кан Ин Ли, (Джун Хо Сон, 81), Чхэ Сон Ли (Хи Чан Хван, 66), Сон Хын Мин, Гуэ Сон Чо (Ю-Мин Чо, 90).

Португалия: Кошта, Далот, Пепе, Антониу Силва, Ж. Канселу, Невеш (Пальинья, 65), Витинья (Карвальо, 81), Орта, Матеус (Леау, 65), Ж. Мариу (Б. Силва, 82), Роналду (Андре Силва, 65)

Предупреждения: Кан Ин Ли, Хи Чан Хван.