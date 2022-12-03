Антимонопольный комитет Узбекистана заявил, что все АГНКС страны предупреждены о недопустимости повышения цен на газ и отказ в обслуживании без наличия на это оснований. Информация об увеличении цен с приходом похолодания появилась ранее в социальных сетях.

В случае выявления случаев необоснованного повышения цен, отказа от оказания услуг или оказания не предусмотренных законодательством услуг за дополнительную плату водителей просят обращаться в территориальные управления комитета по телефонам горячей линии (ниже).

В АМК заявили, что комитет ведёт постоянный мониторинг цен на метан, и в случае искусственного повышения цен в отношении должностных лиц заправок будут приняты меры.

В ноябре на АГНКС был введён «специальный режим работы», который предусматривает закрытие газовых заправок от 6 до 11 часов в сутки — в основном в ночное время (график).

Номера телефонов горячей линии.