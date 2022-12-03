Антимонопольный комитет Узбекистана заявил, что все АГНКС страны предупреждены о недопустимости повышения цен на газ и отказ в обслуживании без наличия на это оснований. Информация об увеличении цен с приходом похолодания появилась ранее в социальных сетях.
В случае выявления случаев необоснованного повышения цен, отказа от оказания услуг или оказания не предусмотренных законодательством услуг за дополнительную плату водителей просят обращаться в территориальные управления комитета по телефонам горячей линии (ниже).
В АМК заявили, что комитет ведёт постоянный мониторинг цен на метан, и в случае искусственного повышения цен в отношении должностных лиц заправок будут приняты меры.
В ноябре на АГНКС был введён «специальный режим работы», который предусматривает закрытие газовых заправок от 6 до 11 часов в сутки — в основном в ночное время (график).
Номера телефонов горячей линии.
- Каракалпакстан: 61−222−30−11
- Андижанская область; 74−225−13−44
- Бухарская область: 65−221−59−36
- Джизакская область:) 72−226−40−77
- Кашкадарьинская область: 75−225−11−17
- Навоийская область: 79−220−62−09
- Наманганская область: 69−233−25−15
- Самаркандская область: 66−233−31−33
- Сырдарьинская область: 67−226−37−00
- Сурхандарьинская област: 76−223−39−57
- Ташкентская область: 70−202−01−99
- Ферганская область: 73−244−66−26
- Хорезмская область: 62−228−51−15
- Ташкент: 71−233−76−86