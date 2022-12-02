Число больных коронавирусом в Узбекистане значительно увеличивается с ноября. Динамика роста в первую очередь связана с тем, что дни становятся холоднее и люди большую часть времени проводят в закрытых помещениях, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

«Кроме того, рост числа больных вызывают новые мутации COVID-19 с высоким уровнем заразности», — отмечается в сообщении.

Для того, чтобы определить, какой вариант коронавируса сейчас преобладает, 10−12 ноября у 27 пациентов, госпитализированных в Зангиатинскую инфекционную больницу №1, были взяты медицинские образцы.

Эти анализы были подвергнуты процессу секвенирования в Центре передовых технологий при Министерстве инновационного развития, в результате чего у 27 пациентов был выявлен субвариант штамма «омикрон» коронавируса — ВА.5.

Чем субвариант BA.5 отличается от предыдущих мутаций?

Инкубационный период этого субварианта составляет 2−3 дня, а не 5−6 дней, как у других штаммов коронавируса, отметили в Минздраве.

Его основными симптомами являются боль в горле, гектическая (с сильными колебаниями) температура тела (до 41 градуса), сильная боль в голове и мышцах, слабость, сонливость, конъюнктивит (в 10% случаев), ринит и тонзиллит (в 40% случаев), отит (в 10% случаев), диарея (в 10% случаев).

В некоторых случаях у заболевших наблюдаются сильный кашель, боль в груди, признаки одышки и нехватки воздуха.

«Поражение лёгочной ткани наблюдается в 30−40% случаев, — сообщил директор Зангиатинской инфекционной больницы №1 Анвар Хусанов. — Большинство из этих пациентов — наши сограждане, которые бездумно принимали антибиотики, гормональные препараты и внутривенные капельницы в домашних условиях или в каких-то частных клиниках».

Напомним, на прошлой неделе заместитель начальника Службы санэпидблагополучия и общественного здоровья (СЭС) Нурмат Атабеков сообщил, что сейчас в Узбекистане наиболее распространён штамм «омикрон-стеллс», заболевание которым при отсутствии хронических болезней протекает легко.