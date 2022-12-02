Япония — Испания — 2−1

Самая мудрёная сенсация игрового дня. Япония, неожиданная как развязки в стихосложениях хоку, возродилась к жизни тогда, когда от неё этого уже никто не ждал. После невразумительного поражения от Коста-Рики «синие самураи» побили «красную фурию» её же футболом, основанным на классной обороне, высоком прессинге и разящей контратаке.

Уверенно и без паники, проглотив пропущенный в дебюте гол, японская команда во втором тайме устроила ремейк своего матча с Германией, когда двумя точными уколами ввела соперника в состояние, называемое в боксе грогги, справившись с финальным навалом оппонентов, позволив им «утешаться» вторым местом.

Некоторая доля беспечности испанцев не должна умолять достоинств команды Хадзиме Мориясу. Да, японцы сравняли счёт с помощью неловкости прыжков Бальде в воздухе. Но Ито и Доан не просто так оказались в нужном месте и последний мастерски закрутил мяч в ближний от Симона угол. Да, второй гол и вовсе мог быть отменён, но стал отражением духа японских самураев: Митома не только исхитрился в невероятном подкате достать мяч у самой лицевой бровки, но и снабдить его Танаку, который занёс его в сетку ворот испанцев.

В четверг на стадионе «Эль-Байт» сборная Испании провела свой самый слабый и, право, самый странный матч в группе. После гола Мораты испанцы занялись своим любимым перекатыванием мяча и огрызнулись только в концовке, когда сборная Японии уже вела в счёте и отдавать завоёванное не собиралась Гроссмейстерское поражение, которое устроило обе команды.

В 1/8 финала Япония, которая теперь никого не боится, встретится с Хорватией, а Испания попробует обыграть ещё одну сенсацию чемпионата — сборную Марокко.

От обсуждения мотивации команды Луиса Энрике во вчерашнем матче воздержимся, это задачка из области прагматичной арифметики: что важнее, стопроцентный результат в группе или второе место, позволяющее отклониться от ранней встречи с Бразилией? Ответ следует искать в истории футбола, которая знала и более бесхитростно-корыстные расклады (моралистам, особенно с немецкой стороны, предлагается вспомнить матч ФРГ-Австрия на ЧМ-1982, например).

Голы: Доан (48), Тонака (51) — Мората (11).

Япония: Гонда, Танигути, Итакура, Нагатомо (Митомо, 46), Кубо (Доан, 46), Морита, Ито, Камада (Томиясу, 69), Танака (Эндо, 87), Йосида, Маэда (Асано, 61).

Испания: Симон, Аспиликуэта (Карвахаль. 46), Родри, П. Торрес, Бальде (Альба, 68), Бускетс, Гави (Фати, 68), Педри, Уильямс (Торрес, 57), Мората (Асенсио, 57), Ольмо.

Предупреждения: Танигути, Итакура, Йосида,

Германия — Коста-Рика — 4−2

Фото: fifa.com.

Сюжет второго матча в этой группе вынуждает недоумённо сдвигать брови и чесать затылок. Потрясающая голевая перестрелка с драматическим раскладом не только добавила адреналина в кровь болельщиков, но и расстаться на ЧМ-2022 с одним из фаворитов турнира — немцами.

Удивила и Коста-Рика. Той атакующей напористостью, с которой она решилась сыграть с Германией. Той страстью, с которой она оборонялась (вратарей вчера у «лос тикос» оказалось несколько — Навас, защитники и штанги). Тем уровнем взаимопонимания, который выдавали довольно организованные контрвыпады.

За игру с открытым забралом команде Луиса Суареса воздалось двумя голами, один из которых забил Ельцин Техеда, наречённый в честь первого президента России. Нападающий оказался прав, когда появился в нужном месте, добив в ворота отскок мяча от германского кипера Нойера. А спустя десять минут Варгас, воспользовался суматохой в штрафной бундестим, поверг соперника в шок.

Француженка Стефани Фраппар, первая женщина, судившая матч на ЧМ, с помощью VAR разобралась в эпизоде, после которого в протоколе появился автогол вратаря «Баварии».

У Германии есть много причин считать этот матч несчастным случаем. Более того, у неё есть основания считать эти несчастья неслучайными. Хотя ссылками на испанское коварство с выбором себе соперника в плей-офф полегче толкование краха сборной Германии не исчерпать. В канун старта турнира подобный результат немцев тянул на самую звучную сенсацию, а сейчас невыход в плей-офф кажется уже вполне логичным.

Неудачи команды Ханса-Дитера Флика — разные по жанру и обстоятельствам, но всё же есть некие причины, их объединяющие. Одна из них — это нежданный сбой, который дал центр полузащиты, прежде практически безупречный. Одной лишь активности Мусиалы оказалось недостаточно, Горецка потерялся на поле. Томас Мюллер провёл три настолько неудачные игры, что теперь его разговоры об уходе из сборной звучат без вздохов патетики.

Другой, и, пожалуй, важнейшей, причиной череды неудач стоит счесть дефицит креатива в атаке германской сборной, слишком мало пока умеющей извлекать из своего игрового перевеса. Вчерашний покер в игре с бесшабашным соперником не в счёт: Хаверц по-прежнему блистает эпизодически, а Фюллькруг, прозванный «щель» за бреши в зубах, для поиска прорех в обороне соперников получил слишком мало времени на полях Катара.

Время теперь понадобится Германии, чтобы вновь начать поиски самой себя. Что там говорил Линекер про немецкий футбол?

Голы: Гнабри (10), Хаверц (73,85), Фюллькруг (89) — Техеда (58), Нойер (70, автогол).

Германия: Нойер, Киммих, Зюле (Гинтер, 90+3), Рюдигер, Раум (Хаверц, 67), Горетцка (Клостерманн, 46), Гюндоган (Фюллькруг, 55), Гнабри, Мусиала, Сане, Мюллер (Гетце, 67).

Коста-Рика: Навас, Фуллер, (Беннетте, 74), Дуарте, Вастон, Варгас, Овьедо (Уилсон, 90+3), Агилера (Салас, 46), Борхес, Техеда (Контрерас, 90+3), Кэмпбелл, Венегас (Матаррита, 74).

Предупреждение: Дуарте.