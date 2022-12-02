Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев опубликовал обращение к народу страны в связи с Международным днём людей с инвалидностью, который отмечается 3 декабря.

Глава государства отметил, что в Узбекистане «защита чести и достоинства человека, обеспечение его законных прав и интересов определены приоритетными направлениями государственной политики» и «все эти наши усилия глубоко проникнуты идеями гуманизма».

В стране проживает почти 1 миллион граждан с инвалидностью, и «обществом и государством осуществляются масштабные меры по оказанию лицам с инвалидностью необходимой помощи, их активному вовлечению в общественно-политическую жизнь», заявил он.

Никто из соотечественников, волею судьбы оказавшихся человеком с инвалидностью, «не остаётся без внимания и заботы нашего народа, государственных органов», отметил президент.

Обращаясь к народу, Шавкат Мирзиёев призвал соотечественников активизировать работу по обеспечению прав и интересов граждан с инвалидностью, улучшению условий их жизни и труда.

«В этих целях мы примем комплексные меры по созданию инклюзивного общества, в котором все граждане, в том числе лица с инвалидностью, имеют равные возможности. Мы поставили перед собой важную задачу на этой основе поэтапно перейти от давно устаревшей медицинской модели установления инвалидности к общепризнанной социальной модели», — подчеркнул он.

«Отныне при строительстве, реконструкции зданий и сооружений, производстве средств общественного транспорта, информации и связи первоочередное значение будет придаваться беспрепятственному доступу к ним и возможности использования лицами с инвалидностью», — заверил президент.

Охват людей с инвалидностью центрами реабилитации и протезирования увеличится вдвое, около 10 таких центров в регионах будут расширены и оснащены современным медицинским и реабилитационным оборудованием, сообщил он.

«Мы мобилизуем все силы и возможности, чтобы наши граждане с инвалидностью не ощущали себя одинокими, могли овладевать необходимыми знаниями и профессиями, проявляли ещё большую активность во всех сферах жизни, занимались физкультурой и спортом, приобщались к искусству», — отметил глава государства.