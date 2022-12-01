Узбекистан формирует свою внешнеполитическую повестку исходя из своих национальных интересов, поэтому укрепление сотрудничества с Францией никак не связано с событиями в Украине. Об этом в интервью радио «Озодлик» заявил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

«Любая страна формирует свою внешнеполитическую повестку исходя из своих национальных интересов. Внешнеполитическая повестка Узбекистана определяется исходя из интересов нашей страны на основе прагматичного подхода. Она не зависит ни от каких геополитических событий, ни от геополитической конъюнктуры», — подчеркнул Шерзод Асадов.

По его словам, «никакие третьи страны не влияют на формирование повестки Узбекистана».

«Сегодняшние визиты и диалоги являются результатом сотрудничества двух стран. Европейский союз является одним из наших основных политических и экономических партнёров. Поддержка активного взаимодействия — в интересах обеих сторон», — отметил Шерзод Асадов.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона 21−22 ноября посетил Париж с официальным визитом — второй раз за четыре года. Президенты на переговорах в Елисейском дворце договорились о развитии отношений «всеобъемлющего партнёрства высокого уровня». В Париже также были подписаны торгово-экономические соглашения и контракты на сумму свыше 6 млрд евро.

Ранее в ноябре Узбекистан и ЕС провели конференцию по взаимосвязанности Центральной Азии и Евросоюза «Глобальный шлюз», где ЕС предложил две инициативы — по воде и энергетике и по подключению Центральной Азии к спутниковому интернету.