Как поступить в университет в Китае

История студента Хожиакбара Холматова
В 2019 году Хожиакбар Холматов уехал на учёбу в Китай. За четыре года, проведённые вдали от родного дома, он изучил китайский, поступил на бюджет в один из лучших вузов страны и посетил 20 городов. В рамках проекта «Заграничный диплом» мы расспросили его о китайской системе образования и впечатлениях от студенческой жизни в Поднебесной.
В 2019 году Хожиакбар Холматов уехал на учёбу в Китай. За четыре года, проведённые вдали от родного дома, он изучил китайский, поступил на бюджет в один из лучших вузов страны и посетил 20 городов. В рамках проекта «Заграничный диплом» мы расспросили его о китайской системе образования и впечатлениях от студенческой жизни в Поднебесной.
Заграничный диплом
Проект «Заграничный диплом» — это истории узбекских студентов, которые уехали учиться в разные страны мира. Они рассказывают о поиске вуза и грантов, подготовке к экзаменам, подаче документов, особенностях обучения и проживания за рубежом, а также влиянии зарубежного образования на их жизнь.
Другие материалы проекта

Гостем второго выпуска стал Хожиакбар Холматов. В 2019 году он поехал учить китайский язык в город Вэйфан. Через два года поступил на грант в Центральный Южный университет (Central South University — CSU), который входит в топ-30 лучших вузов страны.

О мечте учиться за границей


В 2017 году я заканчивал Ферганский юридический колледж. К концу курса хотел уехать учиться за границу. Желание возникло из любви к путешествиям. Понял, что нужно увидеть мир, пока молод — потом будет что вспомнить. К этому времени я уже успел посмотреть Казахстан, Кыргызстан и Россию и планировал расширять географию. Учёба за рубежом позволяла совмещать полезное с приятным.

По совету друга я подал заявку на государственный грант по программе Румынии, но её отклонили из-за слабого знания английского языка. Я осознал, что без хорошего уровня владения языком уехать в другую страну будет трудно, поэтому 2018 год посвятил саморазвитию и изучению английского. Также подрабатывал, чтобы самостоятельно покрыть будущие расходы. На следующий год решил снова попробовать поступить, но уже в Китай, вместе со своим другом Саидмаликом.
Для зачисления в университет нужно владеть китайским хотя бы на базовом уровне. Поэтому мы записались на языковые курсы, которые открыты почти во всех китайских вузах. Это обязательный этап для всех иностранцев, так как англоязычные программы составляют только 30% от общего числа. Учёба на китайском перспективнее по двум причинам: больше программ на выбор и в будущем легче устроиться на работу.
Как правило, подготовительные курсы не требуют сдачи экзамена, поскольку являются платными. В среднем стоимость составляет от 2500 до 5000 долларов. Обычно чем проще университет, тем дешевле курс.
Студентов принимают на основе портфолио. Полный список необходимых документов можно найти на сайте выбранного вуза или довериться специализированным агентствам. Во втором случае подходить к выбору стоит внимательно, потому что некоторые завышают цены на предоставляемые услуги или просто можно попасть на мошенников.

Я собирал пакет документов самостоятельно. На это ушла неделя.
Пакет документов для поступления
1
Аттестат об окончании 11 классов школы или диплом колледжа
Не стоит думать, что оценки ничего не решают. Комиссия в первую очередь смотрит на успеваемость.
2
Медицинская справка о состоянии здоровья
В дальнейшем с этим документом студенту выдают медицинскую страховку. Сумма покрытия выбирается индивидуально.
3
Справка об отсутствии судимости
4
Выписка с банковского счёта на сумму оплаты курса
Это справка, которая подтверждает финансовую состоятельность студента. В моём случае на счету требовалось иметь не менее 3000 долларов.
5
Сертификат об уровне владения иностранным языком
Необязательный пункт, но повышает шансы на поступление.
Спустя две недели мне сообщили, что я прошёл отбор, но по семейным обстоятельствам не смог уехать. Саидмалик тоже прошёл. Уехать ему удалось. За время учёбы в Китае он делился со мной подробностями о студенческой жизни, что замотивировало меня ещё сильнее.
реклама
реклама
В конце апреля 2019 года я снова подал заявку и уже в мае получил результаты. Обычно их и приглашение на учёбу высылают почтой на домашний адрес. Эта услуга стоит 100-150 долларов. Я же попросил друга — он ушёл на каникулы и как раз собирался в Узбекистан. Получилось и дешевле, и надёжнее — на почте письмо могло потеряться.

В середине лета я обратился в посольство, чтобы получить визу. Прошёл собеседование. После получения визы 5 августа я прилетел в Китай.
Реставрация древнего города в Чанша
По примеру друга я выбрал вуз в городе Вэйфан провинции Шаньдун. Считаю, что начинать лучше с маленьких городов. По моим наблюдениям, там живут более добрые и улыбчивые люди. Иностранцам легче адаптироваться к новой жизни, если они начинают её среди людей, которые принимают чужеземцев радушно и всегда готовы им помочь. К тому же вдали от городской суеты легче привыкнуть к менталитету и новому укладу жизни.

Первая сложность, с которой я столкнулся по приезде — это трудности в понимании языка. После приземления в Пекине пытался общаться на английском, но китайцы на нём практически не говорят. Пришлось ориентироваться по знакам, чтобы купить билет и сесть на поезд до своего города. Помню, как объяснялся жестами и следовал за толпой в надежде не потеряться. Поэтому лучше заранее договориться, чтобы вас встречал человек со знанием китайского.

Расстояние от Пекина до Вэйфана на скоростном поезде я преодолел за 4,5 часа. Саидмалик провёл мне небольшую экскурсию по Вэйфану. Город по праву можно назвать хранилищем китайской культуры: там много храмов и традиционных парков.

На самом деле я был очень рад, что по воле судьбы Саидмалик уехал на год раньше меня. Он помог мне освоиться на новом месте и разместиться в общежитии. Сначала мы жили в одной комнате, потом мне выделили отдельную.

О китайской системе образования


При поступлении в вузы запрашивается сертификат HSK (единый экзамен по китайскому языку для неносителей). В китайском знание языка подразделяется на шесть уровней. В университет обычно принимают с четвёртого. Если же документа, подтверждающего знание языка, нет, то нужно отучиться на подготовительных курсах. Китайский считается одним из самых сложных языков в мире, поэтому его освоение с нуля занимает полтора-два года.

Во время обучения на курсах жизнь казалась сказкой. Нам проводили всего по две пары с 8:00 до 11:30. Учились пять дней в неделю. Всё остальное время мы были предоставлены самим себе.

В группы нас определяли по уровню владения языком. Обучение велось на английском, но в дальнейшем преподаватели говорили только на китайском. Все занятия были посвящены изучению либо языка, либо китайской культуры.
Вид на портовой город Циндао
В конце предвузовской подготовки проводится экзамен. Он состоит из трёх частей. Максимально можно набрать 300 баллов, при этом для поступления в престижные университеты требуется не менее 200. В зависимости от баллов, набранных на итоговых экзаменах, и посещаемости абитуриент может рассчитывать на полное или частичное покрытие стоимости обучения в бакалавриате, а также оплату проживания и стипендию.
Приём документов стартует с января и может длиться до июля — зависит от университета. Заявку я подавал в несколько вузов, смотрел, на каких предметах они специализируются. Я выбрал IT-сферу — одну из лидирующих и развивающихся областей в Китае. В Центральном Южном университете школа компьютерных технологий считалась самым сильным направлением, поэтому предпочёл его.
Несмотря на вполне подъёмную стоимость обучения — 3000-5000 долларов в год, я стремился поступить на грант, поэтому сдавал языковой экзамен дважды. В первый раз набрал 252 балла. Думал, этого будет достаточно, но мне позвонили из приёмной комиссии и сказали, что для бесплатного обучения мне не хватило восьми баллов. За повторный экзамен в марте я заплатил около 100 долларов и смог набрать 260 баллов.

Одного языкового сертификата мало. Нужно сдать вступительные экзамены по двум-трём профильным предметам, в моём случае они проходили в устной форме. После успешного собеседования меня приняли на бюджет — университет оплачивает обучение, жильё и медицинскую страховку.
реклама
реклама
В город Чанша провинции Хунань я приехал 10 сентября. В течение 20 дней мы знакомились с университетской жизнью, поэтому моя учёба началась только 1 октября.

В Китае действует единая система образования. Бакалавриат длится четыре года, но определённые программы, например, медицина, архитектура и инженерия рассчитаны на пять лет и больше. Учебный год разделён на два семестра: с сентября по январь и с марта по июль. Каникулы продолжаются два месяца. Ещё в календаре много праздников, а соответственно и выходных дней. Расписание и учебный план студент составляет сам. Изучаемые дисциплины делятся на четыре категории.
1
Общие обязательные курсы
Предметы, которые напрямую связаны с выбранным направлением. От них нельзя отказаться и нужно обязательно посещать.
2
Обязательные предметы по специальности
Предметы, которые косвенно связаны с выбранным направлением. Их можно заменить или добрать по желанию.
3
Дисциплины по выбору в своей сфере
Предметы предоставляются на выбор. Среди них есть как научные (программирование, робототехника), так и гуманитарные (изучение языков, культур, политика).
4
Курсы из любой области на усмотрение студента
Можно выбрать всё что угодно, исходя из личных интересов и увлечений.
Каждый предмет даёт от одного до пяти баллов — здесь они называются кредитами. Студент должен набрать определённую сумму кредитов по каждой из изучаемых дисциплин и сдать устный или письменный экзамен. При выпуске из университета количество набранных кредитов подсчитывается. В среднем оно должно составлять 130-170, в зависимости от профессии. В случае недобора студенту могут не выдать диплом, пока он повторно не пройдёт нужный курс.
Мой вуз входит в топ-30 лучших университетов Китая, поэтому требования к нам намного строже. Чтобы окончить университет, нужно набрать 178 кредитов. Также пятидневная программа обучения дополняется практическими занятиями для закрепления пройденных тем, которые преподаватели могут поставить на субботу или воскресенье. По будням занятия начинаются в 8 утра и заканчиваются в 8 вечера. В промежутках есть перерыв на обед.
реклама
реклама
В Китае очень строго следят за посещаемостью. Из-за пропусков без уважительной причины студента могут не допустить до экзаменов или отчислить. Всё внимание уделяется качеству образования, а не каким-то внешним факторам. Это, наверное, то, чему стоило бы поучиться вузам Узбекистана. Несмотря на престижность моего университета, я могу прийти на занятия в шортах и сесть за один обеденный стол с профессором. Думаю, в Узбекистане такое даже немыслимо.
Кадры портового города Циндао

О студенческой жизни в Китае


От общежития, которое находится в центре университета, до учебных классов пешком идти около получаса, поэтому многие, в том числе я, ездят на велосипедах. Территория просто огромная. Здесь есть все условия для того, чтобы студенты целый день могли находиться в университете. За продуктами необязательно ездить далеко — тут полно магазинов и студенческих кафешек, особой популярностью среди соотечественников пользуется уйгурская и дунганская кухни. В каждом вузе, помимо обычных столовых, есть отдел с халяльной едой.
В свободное время студенты посещают внеклассные занятия и языковые курсы. Также можно записаться на различные кружки: театральные, музыкальные, танцевальные, по рисованию и другим видам искусства. Можно организовать и собственный кружок. Например, я увлекаюсь фотографией и состою в группе фотографов нашего вуза. Университет предоставляет всё необходимое оборудование. Мы можем пользоваться им в любое время. Для этого только нужно заранее написать заявление. Любая студенческая инициатива поощряется руководством вуза.

Большое внимание уделяется спорту. На территории университета есть несколько футбольных стадионов, баскетбольных площадок, теннисных кортов, бесплатный бассейн и многое другое. Я частенько участвую в футбольных матчах. Каждый факультет выдвигает свою команду, и они соревнуются между собой. Ежегодно проводятся спортивные турниры среди студентов, цель которых — повысить интерес к спорту и укрепить командный дух.
Победителям вручают не только кубки и медали, но ещё и выдают денежное вознаграждение. Так как в Китае иностранным студентам запрещено работать, участие в соревнованиях — хорошая возможность подзаработать. Некоторые студенты подрабатывают неофициально, но рискуют потерять своё место.
Отличникам и бюджетникам ежемесячно выплачивают стипендию. Чем лучше вы учитесь, тем больше получаете. Моя стипендия составляет 300-350 долларов. Этих денег вполне хватает на комфортную жизнь. Если готовить дома и стараться экономить, то можно часть накоплений стабильно отправлять домой.
Я же свои сбережения трачу на путешествия. За три года побывал в 20 городах Китая, в некоторые ездил по несколько раз. У меня в комнате висит стенд с фотографиями из поездок. Моё самое любимое место — портовой город Циндао на побережье Жёлтого моря. Одна сторона представляет собой современный промышленный город с небоскрёбами, а другая — большой зелёный парк с европейскими особняками.
С переездом моё окружение изменилось. Общение с местными и иностранцами во многом повлияло на мировоззрение. Жизнь вдали от семьи научила самостоятельности. Я освоил один из самых сложных языков в мире и получаю знания в IT-сфере, которые будут очень востребованы в нашей стране. После окончания вуза хочу вернуться обратно. Учёба за границей — это, конечно, здорово, но дом есть дом.
Желающим поступать за рубеж советую стремиться к своей цели. Возможно, это прозвучит банально, но раз вы хотите учиться за границей, никогда не сдавайтесь. Мне удалось уехать только на третий год, и мой случай — пример того, что нужно пытаться, несмотря на любые неудачи.

А тем, кто уже приехал сюда, хочу сказать: держите в уме свою цель, зачем вы здесь. В Китае к иностранцам относятся очень снисходительно, не заигрывайтесь с этим. Помните, что вы — лицо народа и по вам будут судить нашу страну, поэтому представляйте её достойно.
Текст подготовил Фарзона Хамидова.
Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz».
Фотографии из личного архива Хожиакбара Холматова.
Все права на графические материалы авторства «Газеты.uz», а также на текст принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
﻿

Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz

Комментарии

Отправить Выйти Отменить От: Осталось 6000 символов.

Авторизация на Газета.uz

Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.