Как поступить в университет в Китае
Гостем второго выпуска стал Хожиакбар Холматов. В 2019 году он поехал учить китайский язык в город Вэйфан. Через два года поступил на грант в Центральный Южный университет (Central South University — CSU), который входит в топ-30 лучших вузов страны.
О мечте учиться за границей
О китайской системе образования
О студенческой жизни в Китае
Знаете что-то интересное и хотите поделиться этим с миром? Пришлите историю на sp@gazeta.uz
Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.
Комментарии