По примеру друга я выбрал вуз в городе Вэйфан провинции Шаньдун. Считаю, что начинать лучше с маленьких городов. По моим наблюдениям, там живут более добрые и улыбчивые люди. Иностранцам легче адаптироваться к новой жизни, если они начинают её среди людей, которые принимают чужеземцев радушно и всегда готовы им помочь. К тому же вдали от городской суеты легче привыкнуть к менталитету и новому укладу жизни.



Первая сложность, с которой я столкнулся по приезде — это трудности в понимании языка. После приземления в Пекине пытался общаться на английском, но китайцы на нём практически не говорят. Пришлось ориентироваться по знакам, чтобы купить билет и сесть на поезд до своего города. Помню, как объяснялся жестами и следовал за толпой в надежде не потеряться. Поэтому лучше заранее договориться, чтобы вас встречал человек со знанием китайского.



Расстояние от Пекина до Вэйфана на скоростном поезде я преодолел за 4,5 часа. Саидмалик провёл мне небольшую экскурсию по Вэйфану. Город по праву можно назвать хранилищем китайской культуры: там много храмов и традиционных парков.



На самом деле я был очень рад, что по воле судьбы Саидмалик уехал на год раньше меня. Он помог мне освоиться на новом месте и разместиться в общежитии. Сначала мы жили в одной комнате, потом мне выделили отдельную.