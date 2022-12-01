Бельгия 0−0 Хорватия

Футбольная история очень любит закольцовывать свои сюжеты. К примеру, «золотое» поколение сборной Бельгии пробилось на свой первый большой турнир ЧМ-2014, обыграв в октябре 2013 года сборную Хорватии в Загребе. Прошло уже больше девяти лет, но многие игроки «красных дьяволов» из того состава и сегодня вышли на матч. Де Брёйне и Ко сходят с радаров крупных турниров национальных сборных. Жаль, что сегодня в Дохе это произошло столь буднично, а местами даже анекдотично.

У хорватов таких ветеранов было поменьше. Да и вечный двигатель 37-летний Лука Модрич по идее не должен останавливаться вообще — он не стар, он просто superstar. Неслучайно именно благодаря «шашечным» матч мог разгореться, как порох. Ещё один хорватский «пенсионер» Иван Перишич вознамерился переписать рекорд самого быстрого гола на ЧМ-2002, уже на первых секундах мог выводить свою команду вперёд. А затем Крамаричу помешали нанести как следует удар. В ответ Карраско «дьявольским» финтом сместился в центр, но запутался в ногах хорватского защитника.





Сложно сказать, чем бы закончился такой скоростной спарринг, но тут на сцену вступил английский рефери Энтони Тейлор, который обнаружил в себя своеобразие национального юмора. Сначала в толчее ворот Тибо Куртуа он разглядел нарушение правил на Крамариче. Но после того, как Модрич уже камлал с мячом у точки, англичанин затеял переговоры с бригадой VAR и после просмотра момента решение своё отменил.

После таких эмоциональных качелей игра успокоилась: она не была медленной или скучной, но голевых эпизодов в ней практически не случалось, а если и случались, то ударами из-за пределов штрафной. Роберто Мартинес во втором тайме вспомнил, что без нападающих трудно будет рассчитывать на необходимую победу и выпустил Ромелу Лукаку.

Выход нападающего итальянского «Интера» перевёл довольно будничный отъезд бельгийцев из Катара в непостижимый фарс. Три фатальные ошибки форварда сразу указали на причину, по которой его непоявление на поле было бы большим благом: сначала Лукуку умудрился с метра попасть в штангу, затем вовсе промахнуться по пустым воротам. Вишней на этом комедийном торте стало желание Ромелу заняться обработкой мяча на линии ворот соперника, который у него успешно отняли. Теперь в бельгийской сборной всерьёз займутся прополкой ветеранской грядки, а хорваты будут готовиться к матчу в 1/8 финала с победителем группы Е.

Статистика матча

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрлд, Кастань, Карраско (Доку, 72), Витсель, Де Брёйне, Менье (Э. Азар, 87), Мертенс (Лукаку, 46), Дендонкер (Тилеманс, 72), Троссард (Т. Азар,59).

Хорватия: Ливакович, Брозович, Гвардиол, Ковачич (Майер, 90+2), Крамарич (Пашалич, 64), Ливайя (Петкович, 64), Ловрен, Модрич, Перишич, Соса, Юранович.

Предупреждение: Дендонкер.

Марокко 2−1 Канада

Второй матч в этой группе также стартовал на редкость зажигательно, и если бы уже по ходу дебютного отрезка любая из команд завладела итоговым перевесом в два мяча, это не пошло бы вразрез с игровой логикой. Но забивали в этом матче только марокканцы — дважды в чужие ворота и один раз в свои.

Сначала им помог в этом канадский кипер Борян, который решил поиграть в пас с хавбэком соперников Хакимом Зиешем. От полученного подарка игрок английского «Челси» отказываться не стал, технично отправив мяч в пустые ворота. Спустя двадцать минут Ашраф Хакими отправил в победный забег Эн-Несири, который влетел в штрафную и пробил в нижний угол ворот без шансов для голкипера.





Настройки Марокко, перевыполнившего программу минимум, были разом откорректированы в сторону надёжности, и канадцам на чужой половине поля враз стало вдвое теснее. Ещё через двадцать минут подопечные Валида Реграги, проникнутые гостеприимством стран Магриба, исполнили алаверды вратарской промашке канадцев: Агер подставил ногу на встречу мячу и срезал его в свои ворота.

Во втором тайме Канада вполне могла забить самостоятельно: ещё один ветеран в этот вечер, 39-летний Атиба Хатчинсон исполнил эпизод почти идеально — но за марокканцев сыграла перекладина. Второй такой момент форвард наверняка реализовал бы, но второго у него не было из-за умелых действий по подавлению противника в середине поля. Марокко выходит в плей-офф с первого места в группе — впервые для африканской сборной с 1998 года после Нигерии. В 1/8 финала ее ждёт вторая команда из группы E.

Признаться, когда мы готовили «визитки» команд-участниц ЧМ-2022, то именно в этой группе ожидали сюрпризов. Правда, от сборной Канады. Английский тренер Джона Хердман привёз на чемпионат команду молодую, старательную, многообещающую, но скроенную с очевидной поспешностью. И комплименты в адрес Дэвиса, Ларина, Дэвида, и их последнее место в квартете выглядят одинаково оправданными. Потому, что, как известно из классики, опыт — это не только гений парадоксов, но и всегда сын ошибок трудных. У сборной Канады впереди ещё работы много — может быть, к домашнему ЧМ-2026 поспеет.

Статистика матча

Голы: Зиеш (4), Эн-Несири (23), Агер (40, в свои ворота)

Марокко: Буну, Мазрауи, Сес, Агер, Хакими (Жабране, 86), Амрабат, Сабири (Амалла, 65), Унаи (Эль-Ямик, 77), Буфаль (Абухляль, 65), Зиеш (Хамдалла, 76), Эн-Несири.

Канада: Борян, Джонстон, Витория, Миллер, Хойлетт (Вутерспун, 76), Осорио (Ларьи, 66), Кайе (Хатчинсон, 60), Адекугбе (Коне,60), Бушанан, Ларин (Дэвид, 60), Дэвис.

Предупреждения: Витория, Хойлетт, Осорио, Адекугбе.