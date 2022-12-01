Лидер ИГИЛ Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курайши погиб в середине октября в результате операции Свободной сирийской армии в провинции Даръа в Сирии. Об этом заявил 1 декабря представитель Центрального командования США Джо Буччино.

Это стало ещё одним ударом по ИГИЛ, однако террористическая организация все ещё остаётся угрозой для региона, и американский Центком вместе с партнёрами по-прежнему сосредоточен на ее окончательном разгроме, отметил он в своём заявлении.

В ИГИЛ заявили о смерти своего лидера ещё 30 ноября, передаёт телеканал Al Arabiya. Отмечается, что он погиб во время боевых действий.