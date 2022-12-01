В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента найдена повешенной 12-летняя девочка. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

28 ноября примерно в 17:24 в УКД ОВД района поступило сообщение о том, что ученица 7-го класса школы №241 «покончила жизнь самоубийством, повесившись на дереве во дворе своего дома» на улице Олтинтепа.

Согласно предварительной информации Юнусабадского отделения судебно-медицинской экспертизы от 29 ноября, смерть девочки наступила в результате «механической асфиксии, вызванной сдавливанием шеи петлёй».

В настоящее время прокуратура Мирзо-Улугбекского района проводит доследственную проверку.