Хокимият Мирзо-Улугбекскго района Ташкента рассказал, как жила девочка-семиклассница, которая предположительно покончила жизнь самоубийством, незадолго до гибели.

По данным администрации, отец школьницы умер от болезни два года назад, а мать уехала на заработки в Турцию.

«Девочка проживала со своими двумя братьями (один из них женатый, другой — несовершеннолетний)», — сообщила пресс-служба хокимията.

Как стало известно, последние несколько дней перед трагедией — 24, 26 и 28 ноября — ученица не посещала занятия. При этом отмечается, что классный руководитель и мать девочки регулярно поддерживали связь по телефону, конфликтов между девочкой и другими учениками не было. Соседи отзываются о ней хорошо.

Ранее «Газета.uz» писала о результатах первого в истории Узбекистана исследования психического здоровья подростков. Оно показало, что значительное число учащихся — 15,4% — страдает от тревожности и депрессии — 9,8%. Часто проблемы у подростков в школе и дома часто происходят из-за того они не имеют постоянного контакта с родителями.

«Многие взрослые уезжают на заработки и оставляют своих детей с родственниками. Одно дело, когда тебя воспитывают мама с папой, другое — дяди и тёти. Это сильно влияет на детей», — пояснила тогда директор Республиканского центра профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся Министерства народного образования Лилия Гайнутдинова.