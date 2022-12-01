Аргентина — Польша — 2−0

Игра забывается, а счёт на табло остаётся. Затёртая футбольная сентенция лишь на половину открывает содержание матча аргентинцев и поляков. Его итог разочаровывает не столько сам факт «возвращения на круги своя», сколько то, что свой выход в плей-офф обе команды даже не стали предварять неким ренессансом и зримым улучшением качества игры.

В первом тайме главной стала дуэль Лионеля Месси с польским кипером Войцехом Щенсны. Первый раз за разом создавал прекраснейшие голевые моменты, второй раз за разом прекраснейшим образом сводил их на нет — однако у Месси в этом матче нашлись помощники. Оказалось, что и на противоположном правому флангу атаки, где творила главная аргентинская звезда, есть игроки, которые могут забивать.

В начале второго тайма Ди Мария с Науэлем Молиной напрягли левый край защиты соперника, нашли там Алексиса Макаллистера, который и открыл счёт. Спустя двадцать минут полку «левых уклонистов» от генеральной линии аргентинской партии прибыло: Энцо Фернандес вырезал передачу на Хулиана Альвареса, который удвоил счёт и сохранил за Аргентиной первое место в группе.

Наставнику «альбиселесты» Лионелю Скалони даже в матче 1/8 финала с Австралией нужно изобретать, наконец, какой-то способ превратить одно из лучших по именам собрание футболистов на турнире во что-то большее, чем решение отдать мяч своему именитому тезке.

У кого нет проблем с решением задач на тему «личности в истории», так это у сборной Польши. Нет, дело совсем не в найденной великолепной игре. Пока одни пластались за мячом, скрипели зубами, придумывали хитроумные ходы, поляки, не затрачивая огромных сил, выходят из группы.

Польская команда после прошедшего группового турнира делится на три составляющие: Левандовски, Щенсны и все остальные. Первый опять не забил, второй спас, остальные смотрели.

Большей половиной состава аргентинцы побывали в штрафной польского кипера: они били издали и в упор, головами и ногами, со штрафных и угловых (12−0 по ударам в створ ворот). Не хватало только пенальти. Но и он случился. И Щенсны его отбил — уже во второй раз на чемпионате.

Проиграв, поляки за счёт лучшей разницы мячей опередили раздосадованных мексиканцев и вышли в 1/8 финала, где сыграют с французами. .

Голы: Мак Аллистер (46), Альварес (68).

Нереализованный пенальти: Месси (39).

Аргентина: Мартинес, Акунья (Тальяфико,59), Альварес (Л. Мартинес, 79), Ромеро, Отаменди, Макаллистер (Альмада, 84), Фернандес (Песселья,79), Де Пауль, Ди Мария (Паредес, 59), Молина, Месси.

Польша: Щенсны, Кэш, Берешиньски (Енджейчик, 73), Глик, Кивиор, Белик (Шиманьски, 62), Крыховяк (Пентек, 83), Зелиньски, Свидерски (Скурась, 46), Франковски (Каминьски, 46), Левандовски.

Предупреждения: Акунья — Крыховяк.

Мексика — Саудовская Аравия — 2−1

Фото: fifa.com.

Футбол иногда соткан из парадоксов. В среду мексиканцы провели свой лучший матч в короткой истории мундиаля в Катаре и именно в нём лишились всяких шансов на продолжение борьбы на турнире.

В соцсетях мексиканские болельщики редко обходятся без нормативной лексики для комментариев случившегося. Слова «рок» и «фатум» вообще, наверное, станут самыми употребимыми в мексиканской прессе в эти дни. Дважды после забитых голов в Мексике могли разбудить какой-нибудь из вулканов, но после финального свистка энергия угасла.

Логичен ли результат матча на стадионе «Лусаил»? И да, и нет. Нет, потому что, повиснув над пропастью вылета с ЧМ, мексиканцы в заочном споре играли намного лучше поляков. Да, потому что при равенстве очков и голов в лайв-таблице при одинаковом счёте 2−0 сборная Польша выходила в плей-офф за счёт меньшего количества жёлтых карточек. И да, потому что имевшиеся у команды Херардо Мартино моменты и полумоменты было бы неплохо реализовать Лосано, Мартином, Санчесом, дабы не сетовать впоследствии на злодейку-судьбу.

В этом перечислении мы почему-то забыли главное препятствие для мексиканцев — их вчерашних очных соперников. Сборная Саудовской Аравии ведь тоже имела шансы на выход из группы. И ей было как-то наплевать на психологические экзерсисы соперники.

Мексиканцы не смогли забить нужный третий гол, потому что подопечные Эрве Ренара смогли — если не громко хлопнуть дверью напоследок, но прищемить ею противника.

Голы: Мартин (47), Чавес (52) — С. Аль-Давсари (90+5).

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Абдулхамид, Аль-Бураикан, Аль-Амри, Аль-Булаихи, Аль-Ганнам (Бахебри, 88), С. Аль-Давсари, Аль-Тамбакти, Аль-Хассан (Маду,46), Аль-Шехри (Аль-Обуд, 62), Канно.

Мексика: Очоа, С. Альварес (Фунес Мори, 87), Монтес, Морено, Пинеда (Родригес,77), Вега (Антуна, 46), Гальярдо, Мартин (Хименес,77), Лосано, Санчес (К.Альварес), Чавес.

Предупреждения: Альварес — Аль-Шехри, Аль-Хассан, Аль-Тамбакти, Маду, Аль-Амри Бахебри.