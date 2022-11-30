В Алмазарском районе Ташкента в результате нападения погиб инспектор профилактики старший лейтенант Н. Бобомуротов, сообщила пресс-служба ГУВД города.

Сообщается, что когда он прибыл в 00.50 30 ноября по вызову в махаллю «Галаба», на него напал, а затем скрылся гражданин Б. З. 1992 года рождения.

Н. Бобомуротов скончался на месте. Сейчас ведётся поиск подозреваемого в убийстве.

Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство).