Сотрудники управления Службы государственной безопасности по Ферганской области пресекли несколько случаев незаконного оборота наркотических средств, сообщила пресс-служба СГБ.

В ходе оперативного мероприятия было установлено, что житель Ферганы (1978 года рождения), ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками, закопал во дворе своего дома 21,5 кг гашиша. Выяснилось, что наркотики были завезены из Таджикистана контрабандным путём, и в дальнейшем планировалось их реализовать в Ташкенте и регионах Ферганской долины.

Для установления личности пособника оперативные действия были продолжены, и на территории Папского района Наманганской области был остановлен автомобиль Nexia, двигавшийся в направлению «Фергана — Ташкент».

При осмотре багажника автомобиля, принадлежащего жителю Ферганской области (1983 г. р.), было обнаружено 2,8 кг гашиша.

В квартире жительницы Коканда (1989 г. р.) было обнаружено 4,8 кг опиума и 995 гр гашиша. По версии следствия, эти наркотики принадлежали жителю этого же города (1997 г. р.), они также были завезены контрабандным путём из Таджикистана для дальнейшего сбыта в Ташкенте.