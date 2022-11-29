Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 ноября принял российскую парламентскую делегацию во главе с председателем Государственной думы Федерального собрания России Вячеславом Володиным, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили вопросы углубления отношений стратегического партнёрства и союзничества между Узбекистаном и Россией, развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.





«Подчёркнуто, что деятельность вновь созданной Межпарламентской комиссии по сотрудничеству будет служить укреплению двустороннего взаимодействия и расширению обмена опытом в области организации законодательной работы», — говорится в сообщении.

Программа визита российской делегации

Регламент Межпарламентской комиссии по сотрудничеству был подписан на встрече председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжона Исмоилова с Вячеславом Володиным, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Создать комиссию высокого уровня между парламентами Узбекистана и России они договорились на встрече 5 июля в Москве.

Фото: пресс-служба Госдумы

«Это новый для нас формат взаимодействия, в рамках которого мы планируем заниматься вопросами, беспокоящими граждан наших стран, работать в интересах развития наших государств в таких сферах, как энергетика, промышленность, наука, образование, связь, коммуникации, развитие в области сельского хозяйства; обмен передовыми технологиями, решениями, опытом в различных сферах. И конечно, один из приоритетов для нас — это вопросы, связанные с миграцией, защитой прав граждан, которые находятся на территории наших стран, будь это представители Узбекистана или Российской Федерации. Это те темы, которые однозначно войдут в нашу повестку», — цитирует Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

Первое заседание комиссии может состояться уже в начале следующего года, отмечалось на встрече.

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева также приняла Вячеслава Володина, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Фото: пресс-служба Госдумы

Стороны обсудили сотрудничество двух стран, в частности, продвижение перспективных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, транспортно-логистической, агропромышленной и научно-технической сферах, расширение образовательного и культурно-гуманитарного обмена, а также межпарламентское сотрудничество.

Танзила Нарбаева отметила достижения двух стран в сфере межпарламентского сотрудничества за последние годы, в том числе итоги осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ, прошедшей в октябре в Самарканде. Она подчеркнула, что эта сессия положила начало новому этапу сотрудничества парламентов СНГ.

Вячеслав Володин отметил, что парламентам двух стран необходимо законодательно обеспечить решения, принятые на уровне глав государств.

«Узбекистану хватит мудрости оценить вероятные последствия сотрудничества с США»

В ходе визита спикер Госдумы прокомментировал отношения Узбекистана и США, его приводит сайт законодательного органа.

Результат отношений между США и их стратегическими партнёрами в Европе стал примером для Узбекистана при оценке возможных последствий сотрудничества с Вашингтоном, отметил Вячеслав Володин.

«Люди здесь живут мудрые, грамотные — понимают, к чему эти посылы могут привести», — сказал председатель Госдумы, комментируя частые визиты представителей США в регион.

Вячеслав Володин отметил, что отношения с США, носящие более чем стратегический характер, принесли Европе проблемы в экономике. «Для себя американцы берут энергоресурсы по одной цене, а для Европы поставляют в четыре раза дороже. Но при этом втянули в санкционные войны против РФ, свернули наши программы, которые позволяли использовать дешёвую энергию, а она была именно фундаментом развития промышленности в Германии, во Франции, в других государствах», — сказал Вячеслав Володин.

По его словам, сейчас главы государств Евросоюза, «наконец стали признавать, что именно российские энергоресурсы были основой благополучия европейцев, но именно США были инициаторами, чтобы эти ресурсы перестали поступать в Европу, а они своими дорогими ресурсами стали их замещать».

«Результат мы с вами видим. Это всё понимают те, кто проживает в странах Азии, особенно те, кто с нами выстраивал отношения всегда на принципах взаимного уважения, дружбы и невмешательства во внутренние дела», — считает председатель Госдумы.

Он также сообщил, что в ходе визита в Узбекистан обсуждается «самый разный спектр вопросов: в том числе коснулись таких тем, как общая история, наши традиционные ценности, вопросы культуры».

«У нас много общего. Для нас, допустим, неприемлемо, что пытаются навязать в сфере отношений, пытаясь разрушить семью, навязать новые ценности. Поэтому когда американцы приходят, понятно, в овечьей шкуре, но волчий оскал виден, потому что все понимают, кто пришёл», — сказал Вячеслав Володин.