Вулкан Мауна-Лоа начал извергаться в кальдере Мокуавеовео на Гавайских островах поздно вечером в воскресенье 27 ноября, сообщила Геологическая служба США.

К утру 28 ноября по западному времени извержение переместилось в верхнюю часть северо-восточной зоны разлома. Позднее вспыхнули три трещины, сейчас активна только самая нижняя из трёх.

На данный момент опасности для населения штата нет, отмечается в сообщении. Виден лишь газовый шлейф от извергающихся фонтанов и потоков лавы.

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«Все указывает на то, что извержение останется в северо-восточной зоне. Лишь вулканический газ и, возможно, мелкий пепел могут переноситься по ветру», — говорится в сообщении службы.

Специалисты предсказывают, что это извержение может продлиться две недели, но все может измениться.

Как отмечают гавайские СМИ, в предыдущий раз вулкан Мауна-Лоа извергался в 1984 году. Тогда лава утекла от места извержения на 6,5 км.