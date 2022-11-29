Церемония открытия сразу трёх новых дошкольных образовательных организаций состоялась 28 ноября, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства дошкольного образования.

Открылись две государственные многопрофильные специализированные дошкольные образовательные организации с реабилитационными центрами Imkon в Кибрайском районе (на 150 мест) и городе Карши в Кашкадарье (на 150 мест), а также один экспериментальный детский сад Qandimcha в Бухаре (на 250 мест). Дополнительно каждый реабилитационный центр Imkon сможет оказывать квалифицированную помощь для около 2600 детей в год.





Как отмечается в сообщении МДО, детсады построены российской нефтегазовой компанией «Лукойл», разрабатывающей в Узбекистане газовые месторождения в Бухарской и Кашкадарьинской областях. В 2021 году в компании сообщили, что на реализацию социального проекта по строительству трёх детсадов выделено 12 млн долларов.

Специализированные дошкольные организации с реабилитационным центром Imkon — это шанс для детей со особыми потребностями здоровья получать качественное образование и коррекционное лечение в одном месте под профессиональным наблюдением сильнейших специалистов, прошедших обучение за рубежом, подчеркнули в МДО.

Двухэтажное здание и территория детсада Qandimcha в Бухаре с общей площадью более 11 тысяч кв. м укомплектовано современной техникой и оборудованием, бассейном, танцевальным и спортивным залами, компьютерным классом, а также групповыми помещениями. Для активных игр и занятий спортом на территории построены велосипедные дорожки и детские площадки с травяным и безопасным синтетическим покрытием.

Детсады с реабилитационными центрами Imkon в Кашкадарьинской и Ташкентской области объединяют в себе дошкольное образовательное и медицинское учреждения для детей с особенностями физического и умственного развития. В новых ДОО есть залы лечебной физкультуры и физиотерапии, массажные кабинеты, сенсорная комната, комната развития мелкой моторики, социально-бытовой адаптации, музыкальной и арт-терапии, а также кабинеты врачей.

«За пять лет с основания министерства охват дошкольным образованием в нашей стране повысился с 29% до 70%. Фундаментально важным этапом стало сотрудничество с частным сектором. И особенно хочу выделить надёжное двустороннее сотрудничество с компанией „Лукойл“. В каждый объект вложено много сил, души и настоящей любви к детям. Инвестиции в будущее поколение — это вклад в развитие страны, в ее потенциал и возможности. Мы благодарны компании, которая может быть примером социально активного бизнеса», — сказала министр дошкольного образования Агриппина Шин.

«31 января 2020 года мы заложили первый камень дошкольных учреждений и за 1 год 10 месяцев завершили строительство двух специализированных организаций с реабилитационными центрами на 300 мест в Кибрайском районе и Карши и одного детского сада на 250 мест в Бухаре. Все они оснащены новейшим оборудованием, обеспечены уникальной методикой, разработанной для реабилитации и развития детей», — отметил представитель «Лукойла».