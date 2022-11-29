Эквадор 1−2 Сенегал

Несмотря на кубковый характер первый матч третьего тура в группе A, обе сборные со старта буквально поняли выражение «свистать всех наверх». Игроки обеих команд так увлекались созиданием атак, что вратарям пришлось по разу даже покинуть пределы штрафной, чтобы ликвидировать проплешины в обороне.

Более неорганизованным в дебюте оказался Эквадор, который дважды упустил опасные выпады Сенегала. Дисквалификация основного опорника Мендеса в итоге и оказалась решающей для южноамериканцев.

Выпустив стартовый пар, футболисты вспомнили о статусе матча, разыгрывающего путёвку в плей-офф. Игра в первом тайме дрейфовала в сторону нулевой ничьей, но перед самым перерывом случился гол: классный пас Якобса вразрез бросил Сарра в прорыв к воротам Галиндеса и заставил Инкапье пойти на фол в своей штрафной. Сам пострадавший и реализовал пенальти.

Тренер эквадорцев Густаво Альфаро, несмотря на важный статус матча, не изменил своему обыкновению играть в три форварда — но тот же Эннер Валенсия так уработался в прессинге, что, выходя к воротам Сенегала, почти неизменно палил куда-то в сторону углового флажка. Не добившись превосходства в середине поля, эквадорцы решили слегка перефразировать знаменитую футбольную поговорку «не знаешь что делать с мячом, иди выполняй стандарт».

Фото: Squawka / Twitter

Аккуратная подача Кайседо превратила намечавшееся поражение эквадорцев в почти добытую ничью. Почти добытую — потому что это был ещё не конец. Символ брони и мощи сенегальской обороны Калиду Кулибали в третьем матче за сборную наконец-то решил пополнить коллекцию забитых мячей. У эквадорского кипера не было ни малейшего шанса после того, как защитник откликнулся на навес Гейе.

Для Сенегала важным в оставшееся время было, чтобы кипер Менди вновь не набедокурил в своей вратарской во время финального, но безуспешного штурма эквадорцев. Сборную Эквадора, ставшую одним из главных открытий ЧМ-2022 по качеству игры, но уже пакующих чемоданы домой, стало немного жаль, а их лидера Валенсию — жаль особенно. А Сенегал ждёт 3 декабря в 1/8 финала победителя группы В.

Статистика матча

Голы: Кайседо (67) — Сарр (44), Кулибали (70).

Эквадор: Галиндес, Франко (Сармиенто, 46), Торрес, Инкапье, Пресиадо (Поросо, 85), Эступиньян, Груэсо (Сифуэнтес,46), Кайседо, Плата, Эстрада (Реаско,64), Валенсия.

Сенегал: Менди, Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс, Исмаила Сарр, Ндиайе (Н. Менди, 75), Идрисса Гуэйе, Папе Гуйе, Диа (Сиссе, 90+5), Сисс (Дьенг, 75).

Предупреждения: Гейе.

Нидерланды 2−0 Катар

В отличие от первого матча, где две команды группы А бились за дальнейшую турнирную жизнь, матч голландцев с катарцами должен был лишь подтвердить футбольный статус-кво, который было очевиден ещё до стартового свистка. «Сенсация» — абсолютно не то слово, которым можно описать происходящее на поле всю игру.

Катар установил антирекорд для стран-организаторов чемпионатов мира, проиграв все три матча в группе. Брошенная автором этих строк месяц назад фраза о том, что успехи Катара могут «служить воплощением всех снов и мечтаний болельщиков из Узбекистана на извечную тему „как попасть на мировое первенство“» после окончания группового турнира нуждаются в срочной корректировке.

Возможно, во многом ответственность за столь удручающий дебют должен взять на себя испанский наставник катарцев Феликс Санчес, которого, опять же, опрометчиво было называть главным приобретением сборной. Все его попытки переломить ход трёх матчей свелись к заменам шила на мыло в перерыве. Все остальное время телекамера выхватывала испанца, сидящим на своей скамейке с потерянным видом.

Надо отдать должное гостевому миролюбию сборной Нидерландов, решивших не добивать столь слабого соперника разгромным счётом. Сначала Классен и Гакпо разыграли гроссмейстерскую стенку, а затем уже де Йонг оказался самым расторопным в толчее в штрафной Катара, нашёл в ней мяч и пробил в пустые ворота.

Фото: OnsOranje / Twitter

Завершать групповой турнир в игре самой слабой командой мундиаля — известная загвоздка палки о двух концах. С одной стороны, минимальные физические затраты перед игрой в плей-офф — хороший шанс поберечь силы. С другой — излишняя расслабленность может сослужить плохую службу команде ван Гала. Кто бы не попался Нидерландам в 1/8 со второго места в группе B, так легко точно уже не будет.

Статистика матча

Голы: Гакпо (26), де Йонг (49).

Нидерланды: Нопперт, Думфрис, ван Дейк, Аке, Тимбер, Блинд, де Рон (Копмейнерс,82), Классен (Бергейс, 66), де Йонг (Тейлор, 86) , Депай (Янссенс, 66), Гакпо (Вегорст, 82).

Катар: Баршам, Мохаммад (Ходер, 85), Хухи, Ро-Ро, Хассан, Ахмед, Хатем (Алаэльдин, 85), Мадибо (Будиаф, 64), Аль-Хайдос (Асад, 64), Али (Мунтари, 64), Афиф.