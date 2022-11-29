Бразилия — Швейцария — 1−0

Футбольный ужин в исполнении пентакампионов в группе G вышел не очень насыщенным. Предполагаемые в меню изысканные блюда — «ножницы» Ришарлисона, креатив Винисиуса, фланговые проходы Милитао и Фреда — подавались в дозированном виде. Счёт на табло — точная иллюстрация общеизвестного выражения про стакан, который то ли наполовину полон, то ли наполовину пуст. Бразилия вслед за Францией выходит в плей-офф, но в борьбе с целиком обороняющими командами пока испытывает сложности по их вскрытию. Как сказали бы букмеккеры, «верховой» ставкой на матчи Бразилии пока остаётся их прагматизм.

Возможно, мы получили одно из доказательств значимости Неймара в команде: Бразилии в атаке не хватало его действий под нападающими, творившим то, что мы называем joga bonito. Тренер бразильцев Тите начал игру со швейцарцами по ультраатакующей схеме 4−3−3, но во втором тайме, не сумев протаранить швейцарский автобус, трансфомировав её под 4−2−3−1, выпустив Родриго и Гимарайнса, которые должны были добавить креатива в средней линии.

Отменённый гол Винисуса слегка притормозил развитие сюжета, но не смог избавить от неизбежного: когда на лицах бразильских нападающих всё чаще возникали гримасы недовольства, опорный хавбэк Каземиро выждал свой момент, взяв, да и пробив издалека. Швейцарский вратарь Зоммер глазам своим не верил, пока не увидел Al Rihla в сетке.

Швейцарцы работали, как часы — избитый и затёртый штамп, которым описывают игру сборной этой страны. Но в этот раз наставник команды Мурат Якин, видимо, поставил «будильник» на 2 декабря, когда швейцарцам предстоит решающая игра с Сербией за выход в плей-офф. Рассматривать Камерун в лице их конкурентов в матче с Бразилией решится только очень рискованный прогнозист.

Гол: Каземиро (83).

Бразилия: Алиссон, Силва, Маркиньос, Сандро (Теллес, 86), Милитао, Каземиро, Фред (Гимарайнс, 58), Рафинья (Антони, 73), Винисиус, Пакета (Родриго, 46), Ришарлисон (Жезус, 73).

Швейцария: Зоммер, Видмер (Фрай, 86), Эльведи, Аканджи, Родригес, Фройлер, Джака, Соу (Эбишер, 76), Ридер (Фернандеш, 59), Эмболо (Сеферович, 76), Варгас.

Предупреждения: Фред — Ридер.

Португалия — Уругвай — 2−0

Фото: fifa.com.

«Европейские бразильцы» вслед за своими заокеанскими родственниками одними из первых на ЧМ вышли в плей-офф. Но сделали это португальцы в очень экономном режиме, когда три четверти матча происходили в пространстве между двумя штрафными.

Команда Фернанду Сантуша за два тура показала себя самой терпеливой командой чемпионата. Не претендуя на то, чтобы забивать в начале матча, она делает это тогда, когда соперник, изнывая от столь методичного прагматизма, либо приоткрывает какие-то слабости, либо воспользовавшись мимолётным во всех смыслах этого слова везением.

Сначала Бруну Фернандеш исполнил мягкий заброс к вратарской, где Роналду своим прыжком смутил уругвайского вратаря Рочета, заворожённым взглядом проводив мяч, залетевший в дальний угол ворот. А затем настал черёд пополнить этот ЧМ очередным судейским ляпом: иранский рефери Алиреза Фагани разглядел с помощью VAR игру рукой упавшего в свой штрафной Хименеса. В любых судейских наставлениях сказано — контакт мяча с рукой, которой игрок опирается на поле, не является фолом.

Да, Уругвай вправе сетовать на несправедливость. Но если «небесно-голубые» помнят о своём двукратном, пусть и далёком, мировом чемпионстве, для них такое объяснение сродни доводам ташкентского водителя, проехавшего на красный свет.

Главное объяснение поражения команды Диего Алонсо — это то, что сборная Уругвая, оказывается, не умеет забивать. Имея в составе таких матёрых форвардов, как Суарес и Кавани, и молодых дарований, как Нуньес, Пельистри и особенно Вальверде, уругвайцы второй матч подряд были беззубы в нападении, а единственный верный момент имеет Бентанкур.

Но, видимо, в команде считают, что главными на поле являются не игроки, а судья. С таким ощущением Уругвай перед третьим матчем с Ганой остаётся главным разочарованием ЧМ в Катаре.

Голы: Бруну Фернандеш (54, 90+3 с пенальти).

Португалия: Диогу Кошта, Жоао Канселу, Диащ, Пепе, Мендеш (Геррейру, 42), Невеш (Леау, 73), Карвалью (Рамуш, 82), Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Феликс (М.Нуньес, 82), Роналду (Пальинья, 82).

Уругвай: Рочет, Хименес, Годин (Пельистри, 62), Коатес, Варела, Оливера (Витинья, 86), Бентанкур, Вальверде, Весино (Арраскаета, 62), Д. Нуньес (Гомес, 73), Кавани (Суарес, 73).

Предупреждения: Невеш, Диаш, Феликс — Бентанкур, Оливера.