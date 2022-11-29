Число погибших в результате аварии автобуса Isuzu и фуры на трассе А-373 Ташкент-Ош-Андижан 26 ноября увеличилось на одного человека и составило четыре, сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения.

Мы писали, что на месте скончались 3 человека и 38 получили травмы. Многим потребовалась операция. Из столицы были отправлены бригады врачей под руководством руководителя Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

В сообщении говорится, что скончавшийся пострадавший находился в крайне тяжёлом состоянии и реанимационные процедуры не помогли его спасти. У него было повреждение головного мозга тяжёлой степени, внутренняя травма органов брюшной полости, разрыв сегментов печени, открытый перелом запястья, ожог правой голени и правого локтя, травматический шок третьей степени.

Сейчас в больницах остаются 33 человека. Четыре пациента были отпущены домой на основании положительного медицинского заключения.

Одиннадцать пациентов находятся в Андижанском филиале РНЦЭМП, 16 — в отделениях скорой помощи Асакинского района, 4 — Бустанского района и 2 — Шахриханского района.

Один пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии, пять — в тяжёлом.



