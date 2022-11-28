Из Ташкента в Нукус планируется запустить скоростные электропоезда. Начать проект электрификации железной дороги до столицы Каракалпакстана параллельно с текущим проектом электрификации пути до Хивы поручил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает его пресс-служба. 28 ноября глава государства ознакомился ходом проекта электрификации дороги «Бухара-Ургенч-Хива».





В результате электрификации дороги до Нукуса время в пути из Ташкента должно сократиться с 16 часов до 7 часов, говорится в сообщении.

В 2018 году была построена линия «Бухара-Мискин», что сократило путь до Хивы на 242 км. Скоростной электропоезд до Хивы планируется запустить в 2024 году.

Проект электрификации 465 км железнодорожных путей от Бухары до Хивы со строительством станций, подстанций и других объектов оценивается в 445 млн долларов США. Из них 270 млн долларов будут привлечены от Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Максимальная скорость поездов на отдельных участках составит до 250 км/ч. В результате время в пути из Ташкента в Ургенч сократится с 14 до 6 часов (ранее сообщалось, что до 8 часов), из Бухары в Хиву — с 8 до 3 часов.

Объём грузоперевозок, как ожидается, увеличится до 11 миллионов тонн в год, количество перевозимых пассажиров — до 2,3 миллиона человек. За счёт движения поездов на электрической тяге будет экономиться 18 тысяч тонн дизельного топлива в год.

Хокимам Бухарской и Хорезмской областей поручено организовать придорожный сервис в районах и городах, через которые будут курсировать скоростные поезда.

«Ещё одна задача — посадка вдоль железных дорог деревьев и кустов, соответствующих пустынному климату. Это положительно повлияет на экологию региона, сделает придорожные полосы привлекательными», — отметил президент.

Он также дал поручения о расширении использования восстанавливаемых источников энергии, установке солнечных панелей на зданиях государственных организаций и создании для населения стимулов в этой сфере.