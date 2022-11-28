В Кукдалинском районе Кашкадарьинской области 12 ноября произошло ДТП, в результате которого погибли два человека и ещё пятеро получили травмы. Об этом пресс-служба СБДД ДОБ МВД Узбекистана сообщила 28 ноября.

Инцидент произошёл примерно в 9:30 на 46-м километре автодороги 4Р-87 на территории махалли «Тошли».

Водитель мини-грузовика Labo Б. Ш., 1986 года рождения, перевозивший в кузове пассажиров в нарушение правил перевозки людей, замедлил ход, поскольку в машине закончилось топливо.

Когда он намеревался остановиться на обочине, в машину врезался ехавший следом грузовик Isuzu под управлением Г. Т. (1987). В результате столкновения оба автомобиля перевернулись.

Двое пассажиров, находившихся в кузове Labo, получив тяжёлые травмы, скончались на месте. Ещё пятеро пассажиров госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Следственный отдел при УВД по Кашкадарьинской области возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.