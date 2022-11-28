При проведении взрывных работ на руднике «Восточный» Северного рудоуправления Навоийского горно-металлургического комбината погиб сотрудник предприятия, сообщила пресс-служба прокуратуры Навоийской области.

Машинист экскаватора ЭКГ-40 Ш. Ш. получил ранения в результате камнепада и скончался на месте в кабине экскаватора.

Его помощник Т. М., также находившийся в кабине, получил ожоги шеи и правой ладони 1-й и 2-й степени.

В настоящее время следственный отдел УВД Навоийской области проводит доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.