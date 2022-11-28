Председатель махалли «Армугон» в Яккасарайском районе Ташкента Азам Кадыров с 28 ноября ушёл с должности по собственному желанию. Причиной стали «действия, не соответствующие его обязанностям», сообщила пресс-служба хокимията Яккасарайского района.

Накануне в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина, представленный как Азам Кадыров, пинает другого, который, прихрамывая, идёт по дороге с мешком.

По данной ситуации в махаллинске «Армугон» при участии руководителя кадрового отдела хокимията Яккасарайского района О. Рихсибоева, начальника районного отдела махалли и поддержки старшего поколения И. Хаитходжаева и советника начальника районного отдела поддержки махалли и старшего поколения Т. Сайфуллаева состоялось собрание.

В ГУВД Ташкента сообщили, что в отношении Азама Кадырова составлен административный протокол по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

«Суд проследит за тем, чтобы к правонарушителю были приняты соответствующие меры», — отметили в ГУВД.