Сотрудник ОВД Янгиарыкского района Хорезмской области У. Р. предположительно покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из пистолета. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, 26 ноября примерно в 9:00 в районную прокуратуру поступило сообщение о том, что У. Р., работавший помощником дежурного в орготделе ОВД, совершил самоубийство в здании отдела. Сообщается, что он выстрелил себе в живот и голову из пистолета Макарова (ПМ), который был закреплён за дежурным Р. Ю. и находился в комнате хранения специальных средств.

37-летний пострадавший был доставлен в Янгарыкское районное медицинское объединение, где скончался. Согласно предварительной информации судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате внутреннего и наружного кровотечения, вызванного полученными ранениями.

По предварительной информации, причиной самоубийства стал «семейный конфликт, в частности, психическое расстройство, вызванное тем, что его жена два месяца назад увезла детей в дом отца», отметили в Генпрокуратуре.

По факту происшествия назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая, судебно-криминалистическая, судебно-дактилоскопическая и судебно-баллистическая (исследование огнестрельного оружия и следов выстрела) экспертизы.

Прокуратура района проводит доследственную проверку, которая взята под контроль областной прокуратуры.