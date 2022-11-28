В понедельник, 28 ноября, в 13:42 в Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента поступило сообщение о возгорании на складе с бумажными коробками по улице Сомон Бектемирского района, сообщила пресс-служба МЧС.

В 13:53 на место прибыли четыре пожарно-спасательных расчёта, в 14:07 пожар был локализован и в 14:46 потушен.

В результате пожара пострадало около 150 кв. м. площади здания.

Погибших и пострадавших в пожаре нет, сообщили в МЧС.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания и размер материального ущерба.