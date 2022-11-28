Хорватия — Канада — 4−1

В группе F, где нами прогнозировалась наибольщая концентрация сюрпризов, чудеса в исполнении сборной Канады продолжались недолго. Уже на 2-й минуте первого тайма канадский нападающий Альфонсо Дэвис выше всех выпрыгивает в штрафной площади соперника и вколачивает головой мяч в ворота сборной Хорватии и первый канадский гол на чемпионатах мира. Подобное развитие события воодушевило «соккеристов», они ещё минут пятнадцать «подушили» соперника, а потом постепенно отдали инициативу.

К началу получаса игры хорваты уже полностью владели преимуществом, и победа в матче стала для них делом времени. Две идеальные комбинации в первом тайме привели к двум взятиям ворот: сначала Крамарич после паса Перишича почти биллиардным ударом загоняет мяч в ворота американского хорвата Боряна. А затем Юранович, Крамарич и Ливайя соорудили эффектную трёхходовку в лучших традициях хорватского футбола 90-х.

Кто-то, наверное, будет разочарован. Но те, кто в футболе видит не только соревнование ног и голов, а ещё и тренерской мысли, должен быть доволен. Златко Далич обыграл Джона Хердмана, что особенно важно для хорватских медиа в контексте маскулинного челленджа, затеянного ими с канадским тренером.

Матч в итоге обошёлся без эксцессов, если не считать пары резких перепалок между футболистами, когда итог матча был уже ясен. Наткнувшись на столь организованное противодействие, команда Хардмана выглядела недоумевающей. Дэвис неплохо начал, но потом поблёк. Ларин и Дэвид утеряли остроту, хавбеки Хатчинсон и Эуштакиу забывали возвращаться назад, из-за-чего «золотой» хорватский треугольник в полузащите Ковчич -Брозович- Модрич безраздельно завладел серединой поля и конструировал атаки без особых проблем.

В результате Хорватия накануне последнего тура командует парадом в группе, а Канада, признанная одной из перспективных сборных на турнире, может паковать чемоданы домой.

Голы: Крамарич (36, 70) Ливайя (44), Майер (90+4) — Дэвис (2).

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич (Пашалич, 86), Ковачич (Майер, 86), Брозович, Перишич (Оршич, 86), Крамарич (Влашич, 73), Ливая (Петкович, 60).

Канада: Борян, Ларейя (Хойлетт, 62), Витория, Миллер, Джонстон, Хатчинсон (Адекугбе,73), Эуштакиу (Коне, 46), Ларин (Осорио, 46), Дэвид (Каваллини, 72), Бьюкенен, Дэвис.

Предупреждения: Ловрен Модрич — Бьюкенен, Миллер.

Испания — Германия — 1−1

Фото: fifa.com.

Афиша второго тура в группе E в матче между испанцами и немцами обещала самое увлекательное зрелище на чемпионате. Самым увлекательным оно и оказалось. Классика еврофутбола. Эти сборные по полтора часа испытывают силу своих визави, физическую и моральную; часто творят голы из каких-то ухищрений, но почти всегда — из давления.

Луис Энрике довёл рисунок игры испанцев этих кружев до совершенства, подогнал все детали командного механизма друг к другу так точно, что казалось, не осталось ни щели, ни просвета между ними. Команды более сыграннее на чемпионате пока мы не видели. Здесь даже замена деталей проходит безболезненно.

После замены испанцы и забили. Педри запрессинговал Керера в центре поля, вместе с Альбой в пару секунд они разогнали контратаку, а её наконечником оказался вышедший на заменту Мората, перебросивший возлёгшее к его ногам тело германского кипера Нойера едва уловимой, пижонской подсечкой — 1:0.

Тренер немцев Ханс-Дитер Флик не стал подстраиваться под противника и применил модель, которая основывалась на сочетании быстрых контратак и регулярном высоком прессинге. Краеугольным камнем в такой схема стали стандарты, где хорош был защитник Рюдегер — именно у него VAR отняла первый гол Германии из-за офсайда, но игрок «Реала» был неумолим в своём созидании.

Повисшим над пропастью немцам также помогла «свежая кровь». Сначала вышедший на замену Сане вывел Мусиалу один на один с Симоном, но полузащитник «Баварии» пробил сильно и бесхитростно, позволив испанскому киперу Симону украсить фоторепортажи с матча красивым сейвом. Спустя десять минут эта же немецкая пара вновь соорудила опасный момент, пригласив в компанию Фюллькруга — его пушечный выстрел уже стал неберущимся — 1:1.

В эндшпиле игры бундестим переиграла «красную фурию за вычетом количества забитых мячей и теперь должна оформить выход в плей-офф в следующем матче с Коста-Рикой. Испанцев ждут раздосадованные японцы.

Голы: Мората (62) — Фюллькруг (83).

Испания: Симон, Карвахаль, Лапорт, Родри, Альба (Бальде, 82), Бускетс, Педри, Гави (Коке, 66), Ольмо, Асенсио (Н. Уильямас,66), Ферран Торрес (Мората, 54).

Германия: Нойер, Зюле, Рюдигер, Керер (Клостерман, 70), Раум (Шлоттербек, 87), Гюндоган (Сане, 69), Горетцка, Киммих, Мюллер (Фюллькруг, 70), Гнабри (Хофман, 85), Мусиала.

Предупреждения: Бускетс — Керер, Горетцка, Киммих.