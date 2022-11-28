Камерун 3−3 Сербия

После воскресного вечернего пиршества футбольных гурманов девятый день чемпионата открывал матч в группе G, который свою занимательность отвоевал благодаря 100-процентно несхожему, аутентичному футболу, свалившемся откуда-то из 80-х годов прошлого века.

Футбол в Африке почти полностью отражает обычную жизнь на континенте. Поссориться пред важным матчем здесь — плёвое дело, это доказали главный тренер Камеруна Ригобер Сонг и один из лидеров команды вратарь Андре Онана. Во время подготовки к матчу между ними произошёл некий конфликт, в результате которого кипер покинул расположение сборной и на матч своих товарищей уже выводил дублёр Эпасси.

Фото: FA of Serbia / Twitter

Впрочем, факт такой замены камерунцы в дебюте матча не заметили и даже забили первыми: Кастеллетто выскочил из-за спин сербских защитников, застывших как соляные столпы, и пробил по пустым воротам. Игра после этого эпизода, что характерно, нимало не изменилась: для камерунцев существовали только одни ворота — те, которые требовали их защиты.

Ближе к получасу игры в команде Драгана Стойковича каким-то образом прознали про слабости камерунской обороны. Сначала Павлович после стандарта подловил на выходе Эпасси, а затем Сергей Милинкович-Савич после ошибки Ангиссы вывел свою команду вперёд. В дебюте второго тайма «неукротимые львы» продолжили открывать соперникам пространство, схожее с камерунской саванной в туристических буклетах: третий гол Сербия забила красивой перепасовкой мяча чуть ли не во вратарской Камеруна.

Сборная Сербии, добившись преимущества в два мяча, видимо, не предполагала, что валидол станет одним из главных подручных средств для болельщиков команды после часа игры. Соперник извлёк свою выгоду из опыта вышедшего на замену 30-летнего нападающего Венсана Абубакара. Сначала форвард саудовского «Аль-Насара» посадил на пятую точку сербского защитника и перебросил вратаря. А спустя три минуты он прорвался по флангу к штрафной и выдал голевой пас Чупо-Мотингу. В третьем туре станет ясно, в чью пользу была эта ничья. Прогнозируем, что в ничью.

Статистика матча

Голы: Кастеллетто (29), Абубакар (63), Чупо-Мотинг (66) — Павлович (45+1), С. Милинкович-Савич (45+3, А. Митрович (53).

Камерун: Эпасси, Кастеллетто, Н’Кулу, Толо, Файи, Кунде (Ондуа, 67), Онгла (Абубакар, 55), Ангисса (Ум Гуэ,81), Токо Экамби (Бассогонг,67), Мбемо (Н'Куду,81), Чупо-Мотинг.

Сербия: В. Милинкович-Савич, Миленкович, Велькович (Бабич,78), Павлович (С. Митрович,56), Максимович, Костич (Джурич, 90+2), Живкович (Радоньич, 78, Лукич, С. Милинкович-Савич (Груич, 78), Тадич, А. Митрович.

Предупреждения: Н’Кулу, Бассогонг — Йович, Миленкович.

Южная Корея 2−3 Гана

Африканские сборные в понедельник дружно принялись оспаривать тезис о том, что разговоры на стыке XX—XXI веков о появлении командной игры на африканском континенте сильно преувеличенны. Особенно в этом преуспела сборная Ганы, которой уже досталась приличная порция зрительских симпатий и сочувствий.

Футбольный мир упорно считает Гану аутсайдером — у неё самый низкий рейтинг ФИФА среди всех участников мундиаля. После ухода многих ярких «чёрных звёзд» ганская сборная выглядит не столь яркой и эффектной, но зато — именно командой. Ладно скроенная оборона почти сразу же стёрла выражение вальяжности с лиц корейцев, а доведённое почти до автоматизма исполнение стандартов принесло результаты.

Главным ниспровергателем официальной статистики сначала стал Салису, после неразберихи удачно сыгравший на добивание в штрафной Южной Кореи, а через десять минут, освободившись от соперника, Кудус после подачи углового Джорданом Айю головой переправил мяч в ворота.

Сборная Южной Кореи во втором тайме сумела отыграться и доказать, что не хуже африканцев владеет искусством навесов с флангов. Чхон Кю Сун, вышедший на замену, сначала проверил в верхней дуэли ганского кипера Ати-Зиджи, а затем сделал дубль.

Фото: FIFA World Cup / Twitter

Но суть в том, что команда Отто Аддо сегодня оказалась ещё напористее подопечных Паулу Бенту со всеми мотивационными речами в раздевалке, сумасшедшей поддержкой трибун и недовольством по поводу «преждевременного» финального свистка после добавленных десяти минут.

Сложно сказать, есть ли какие-то глубокие корни у англоязычной Ганы с Германией, но наставник ее команды вполне может позаимствовать у своего немецкого тёзки, канцлера Бисмарка, его цитату: «Сильный всегда прав». После того, как Гане хватило мужества и характера выцарапать победу, ситуация в группе H остаётся крайне запутанной.

Статистика матча

Голы: Чхо Кю Сун (58, 61) — Салису (24), Кудус (34, 68).

Южная Корея: Ким Сын Гю, Чо Гю Сон, Ким Джин Су, Ву Юн Чун, Хван Ин Бом, Ким Мин Чжэ (Квон Кьюн Вон, 90+2), Сон Хын Мин, Квон Чан Хун (Ли Кан Ин, 57), Ким Мун Хван, Ким Юн Гвон (Хван Ин Чо, 79) , Чон Ву Юн (На Сан Хо, 46).

Гана: Ати-Зиджи, Парти, Лэмпти (Одои, 78), Вильямс, Салису, Амарти, Дж. Айю (Сулемана, 78), А. Айю (Киере, 78), Менса (Баба, 87), Кудус (Джику, 83), Абдул Самед.

Предупреждения: Ву Юн Чун, Ким Юн Гвон — Лэмпти, Амарти.