Бельгия — Марокко — 0−2

Нейролингвистическое программирование — наука весьма спорная, а некоторые учёные мужи утверждают, что и вредная. К примеру, полузащитник «красных дьяволов» Кевин Де Брейне накануне матча с Марокко посетовал в соцсетях на старость и отсутствие турнирных перспектив сборной. И оказалось, как в воду глядел, буквально смоделировав игру во втором туре в группе F.

Команда Роберто Мартинеса, как и в игре с Канадой, начала матч на стадионе «Эль-Тумама» узнаваемо-комбинационным, но каким-то дико медленным, предсказуемым футболом. Лукаку, находящийся в первом тайме в запасе, хоть и что-то нашёптывал Де Брейне на бровке, своей магией слов, а потом и ног бельгийцам никак не помог. Впрочем, в первой половине мачта казалось, что выход из нулевого тупика найдёт скорее Бельгия, чем Марокко, но вышло всё иначе.

Перед стартовым свистком из стартового состава марокканцев вдруг исчез основной кипер Буну. Вратарь исполнил с товарищами по команде национальный гимн, но затем, пообщавшись с медиками, был заменён. Вот тут-то и выяснилось, что такая потеря не особо вывела из колеи «атласских львов».

Уже в концовке первой 45-минутки стало ясно, как марокканцы могут найти свой шанс. Зиеш так подал со штрафного на правом фланге, что мяч влетел в ворота мимо потерявшего рамку бельгийского кипера Тибо Куртуа. Однако мексиканский арбитр Артурио Рамос с помощью VAR гол не засчитал. Марокканцы восприняли этот казус как должное, а когда вновь появился такой же шанс, забили уже наверняка: мяч после навеса Сабири опять юркнул мимо опешившего Куртуа.

Бельгия оказалась не готова не столько к самому голу, сколько к тому, как эту удачу встретила команда Марокко — как должное. Команда Валида Реграги не ушла всем составом на оборону своего преимущества. Она продолжала играть так, как играла, и даже лучше — убежав в образцовую контратаку, удвоив преимущество и запутав ситуацию до третьего тура.

Голы: Сабири (73), Абухляль (90+5).

Бельгия: Куртуа, Витсель, Де Брейне, Альдервейрелд, Кастань, Вертонген, Э. Азар (Мертенс, 60), Батшуайи (Де Кетеларе, 75), Онана (Тилеманс,60), Менье (Лукаку, 81), Т. Азар (Троссард, 73).

Марокко: Мунир, Хакими (Аттийят,68), Агер, Мазрауи, Унаи (Эль-Ямик,78), Амрабат, Саисс, Буфаль (Абухляль,73), Зиеш, Амалла (Сабири, 68), Эн-Несири (Хамдалла, 73).

Предупреждение: Онана — Сабири.

Япония — Коста-Рика — 0−1

Фото: fifa.com.

В воскресенье в группе E команда-недоразумение текущего чемпионата взялась доказать своё право быть здесь не только в роли избиваемых. Название Коста-Рики переводится как «богатый берег», а её сборная обогатила нынешний ЧМ очередной сенсацией, но уже со знаком «плюс» для себя.

Униженные испанцами в первом туре (0−7, кто забыл) подопечные Луиса Фернандо Суареса смогли дать бой крепкой сборной Японии, которая сама в первом туре вызвала фурор. Впрочем, Коста-Рике особо ничего придумывать и не нужно было. Нужно было дождаться момента в конце довольно вялой игры и создать голевой момент своему вингеру Кейшеру Фуллеру, который, оторвавшись от японских защитников, без труда прошил Гонду. Победа вряд ли позволит костариканцам зацепиться в плей-офф из-за большого минуса в разнице мячей, но подложить футбольную свинью Японии им удалось на славу.

Япония, в свою очередь, во многом напоминала сборную Германии, которую они сенсационного переиграли в первом туре. Скорее всего, «синие самураи» подхватили тот же вирус безволия и неумения держать удар, что и немцы. Японцы атаковали спорадическими вспышками. Но в этих поисках, несмотря на все старания, так и не преуспели.

Коллективную психологическую сепуку сборной Восходящего солнца делать ещё рано, но в действиях их наставника Хадзиме Мориясу сквозит одно, но очень странное кадровое решение: в решающем матче так и не появился экс-вундеркинд Такэфуса Кубо, за технику и видение игры наречённый болельщиками «японским Месси». Вестей из лазарета в СМИ вроде бы не поступало.

Гол: Фуллер (81).

Япония: Гонда, Нагатомо (Х.Ито, 46), Йосида, Итакура, Яманэ (Каору,62), Морита, Эндо, Сома (Миномино, 82), Камада, Доан (Д.Ито, 65), Уэда (Асано, 46).

Коста-Рика: Навас, Овьедо, Кальво, Дуарте, Вастон, Торрес (Агилера, 65), Техеда, Борхес (Салас, 89), Фуллер, Контрерас (Беннитте, 65), Кэмпбелл (Чакон, 90+5).

Предупреждения: Яманэ, Итакура, Эндо — Контрерас, Борхес, Кальво.