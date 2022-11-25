26 и 27 ноября
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
26 и 27 ноября
Куда пойти
на выходных
в Ташкенте?
Восемь кинопремьер, скидки и акции в магазинах, хоккейные матчи, ярмарки и выставки, творческие мастер-классы, вечеринки и другие события осенних выходных.
Редакторы Афиши отобрали для вас лучшие ивенты.
Все мероприятия — в
календаре
на сайте.
Восемь кинопремьер, скидки и акции в магазинах, хоккейные матчи, ярмарки и выставки, творческие мастер-классы, вечеринки и другие события осенних выходных.
Редакторы Афиши отобрали для вас лучшие ивенты.
Все мероприятия — в
календаре
на сайте.
Кино
«Королева-воин»
драма, боевик, история
«Двойная петля»
драма, боевик, военный
«Умная Маша»
комедия
«Сёстры»
триллер
«Логово»
триллер, боевик
«Честный развод 2»
комедия
«Царство против разбойников»
мультфильм
«Корабль в Пусан»
боевик, триллер, криминал
8 фильмов с необычным взглядом на мир
реклама
Город
Матчи хоккейного клуба «Хумо»
Концерты в парке Ashxobod
Цирк Юрия Никулина
Выставки
Фестиваль ремесленников YangiaMarket
Выставка Pastello
Ярмарка-выставка ручных изделий Art Weekend
Выставка «Нигора, Мадина, Умида»
Выставка Темура Шардемета
Персональная выставка Дарьи Коротких
Выставка японского фотографа Шигеру Йошида
Персональная выставка Анвара Бахтеева
Мультимедийная выставка, посвященная творчеству Ван Гога
реклама
Знания
Творческие мастер-классы в Morozart
Серия мастер-классов в Bonum Factum
Творческие мастер-классы в Potterville
Мастер-класс по созданию иллюстрации в стиле Эйко Ояла
Мастер-класс по приготовлению японского десерта
Игра «Мозгобойня: Вокруг света»
Творческие мастер-классы в Masterskaya
Детский мастер-класс по квилингу в стиле Ван Гога
Детский мастер-класс по анимации
Магазины
Скидки в магазинах Next Mall
Weekend Sale в ТРЦ Riviera
Скидки в магазинах Magic City
Акция в Comfort Euro Shoes
Скидки в Basconi
Акция в Redtag
реклама
Дети
Развлекательные мероприятия в Kids Avenue
Кинопоказ в Детской академии Samarkand Marathon
Детские шоу в Luna Park
Вечеринки
Black and White в Bla Bla Bar
Baden Pub
«Шишка Party Bar»
Fabis
Villa Brasserie
«Семь Пятниц»
реклама
Рекомендуем почитать
«Чёрная пантера» нервно стоит в сторонке: обзор фильма «Королева-воин»
Слишком сдержано: обзор фильма «Двойная петля»
Netflix снова поражает сознание: обзор сериала «1899»
10 лучших мини-сериалов для тех, у кого мало свободного времени
Топ-16 романтических фильмов в жанре Sci-Fi
Видеообзор iPhone 14 Pro Max — самого хайпового смартфона 2022 года
Неделя моды UFW-Digital: правда ли были стерты границы с реальностью?
Как прошел концерт Manizha в Ташкенте
Заведения, где можно посмотреть FIFA 2022
Наш
YouTube
.
.
.
Контакты редакции
Реклама
© 2005-2022 «Afisha.uz»
Свидетельство регистрации электронного СМИ №0400 от 24 мая 2007 г.
Учредитель: ООО «Afisha Media» / Главный редактор: Сапаева Галина Вячеславовна
Адрес: 100007, Ташкент, ул. Паркент, 26А / Почта:
info@afisha.uz